Pide Trump a seguidores boicotear conciertos de Bruce Springsteen

El cantante Bruce Springsteen se ha caracterizado a lo largo de su carrera por mostrar en público sus ideas políticas de corte abiertamente demócrata

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este jueves contra el cantante Bruce Springteen, acusándolo de tener el "Síndrome de Delirio Anti-Trump" y pidiendo a sus seguidores del movimiento MAGA (Make America Great Again) que boicoteen sus conciertos.

"El movimiento MAGA DEBERÍA boicotear sus conciertos, cuyos precios son desorbitados y que, además, son una auténtica basura. Ahorren el dinero que tanto les ha costado ganar", escribió el mandatario en su red Truth Social.

Trump aseguró que "padece desde hace mucho tiempo un caso horrible e incurable del 'Síndrome de Delirio Anti-Trump', a veces conocido como TDS" y no escatimó en insultos.

"Este tipo es un perdedor total que vomita odio contra un presidente que ganó las elecciones por una victoria aplastante, imponiéndose tanto en el voto popular como en los siete estados pendulares y en el 86% de los condados de todo Estados Unidos", escribió el mandatario.

Además de criticar su físico al asegurar que "parece una ciruela pasa reseca que ha sufrido enormemente a manos de un cirujano plástico verdaderamente incompetente", el presidente dejó claro con su mensaje la intensidad de sus respuestas cuando alguien le planta cara políticamente.

Springsteen se ha caracterizado a lo largo de su carrera por mostrar en público sus ideas políticas de corte abiertamente demócrata.

En los últimos meses, el 'Boss' se ha convertido en la imagen de la oposición a las políticas migratorias de Trump, especialmente por la dureza de las redadas en Minnesota, donde el cantante protagonizó un concierto sorpresa y benéfico durante una de las jornadas de protesta en Mineápolis el pasado 30 de enero.

Bruce Springsteen y la E Street Band están de gira por Estados Unidos en la 'Land of Hope and Dreams American Tour' durante esta primavera, con veinte conciertos programados, y el último será en la ciudad de Washington el próximo 27 de mayo.