Pide Trump a la Fed recorte de tasas mayor del que tenía en mente

Trump pidió este lunes al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, un recorte de los tipos mayor del que tiene en mente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este lunes al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, un recorte de los tipos mayor del que tiene en mente, después de que algunos analistas hayan sugerido que el Banco Central debería rebajar el precio del dinero en 50 puntos básicos, en lugar de 25.

"'Demasiado Tarde (Powell)' DEBE RECORTAR LOS TIPOS DE INTERÉS, AHORA Y MÁS DE LO QUE TENÍA EN MENTE", aseguró esta mañana Trump en su red social Truth, en la que aseguró que si lo hace así el mercado inmobiliario, que ha mostrado signos de debilidad durante meses, subirá.

Existe un consenso entre los analistas de que este miércoles, tras la primera reunión del Comité de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed tras el verano, el banco emisor anunciará su primera bajada de tipos de interés desde diciembre de año pasado, cuando se situaron en la horquilla de los 4,25 - 4,5 %.

Powell ha mantenido una postura cauta, pese a buenos datos de empleo y de crecimiento del Producto Interior Bruto, ante la persistencia de la inflación y por la incertidumbre de las nuevas políticas económicas, comerciales y fiscales introducidas por Trump desde su llegada al poder en enero.

La inflación sigue anclada por encima del objetivo del 2 %, mientras que el empleo ha comenzado a resentirse y el crecimiento podría notar con fuerza la entrada en vigor de los aranceles de Trump.

Algunos analistas consideran que, pese a la inflación, hay espacio para un recorte de 50 puntos básicos, hasta el 3,75 - 4 %, mientras que los principales analistas de fondos y banca consideran que la Fed se inclinará por tres recortes de 25 puntos básicos en lo que queda de año, es decir en todas las reuniones que restan de 2025.