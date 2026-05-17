Pide Perú apoyo para hallar a ciudadanos enviados a la guerra

Según las denuncias presentadas, cientos habrían viajado a Rusia tras firmar contratos relacionados con labores de seguridad, transporte y actividades mineras.

El gobierno de Perú solicitó apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para localizar e identificar a ciudadanos peruanos que viajaron a Rusia y presuntamente fueron enviados bajo engaños al frente de batalla de la guerra con Ucrania.

La petición fue confirmada por la Cancillería peruana, que informó que mantiene coordinación con familiares de desaparecidos y con autoridades rusas para obtener información sobre el paradero y estado de salud de los connacionales involucrados.

Familias denuncian engaños en reclutamiento

De acuerdo con las denuncias presentadas por familiares y representantes legales, cientos de peruanos habrían viajado a Rusia tras firmar contratos relacionados con labores de seguridad, transporte y actividades mineras.

Sin embargo, aseguran que posteriormente fueron enviados a zonas de combate en Ucrania sin conocer realmente las condiciones de riesgo que enfrentarían.

El abogado Percy Salinas, representante de varias familias, elevó a 635 el número de peruanos reclutados en territorio ruso.

Además, indicó que hasta ahora tienen confirmación de 20 peruanos fallecidos y 19 heridos que permanecen hospitalizados.

Perú busca ubicar a desaparecidos en Rusia y Ucrania

La Cancillería peruana exhortó a los familiares de ciudadanos desaparecidos a presentar solicitudes de asistencia ante el CICR, ya sea de manera presencial o virtual.

También informó que la embajada peruana en Moscú ha intensificado gestiones con autoridades rusas para recibir reportes diarios sobre ciudadanos peruanos que podrían encontrarse en la zona de conflicto.

El ministerio agregó que existe atención especial para casos de personas con enfermedades crónicas y para quienes presuntamente resultaron lesionados durante los combates.

Reportan peruanos detenidos en Ucrania

El equipo legal de las familias aseguró que se logró confirmar la detención de al menos cuatro ciudadanos peruanos en Ucrania.

Además, continúan verificando la identidad de otros ocho connacionales que podrían encontrarse en la misma situación.

Desde finales de abril, familiares han solicitado al gobierno peruano coordinar con Rusia la repatriación de ciudadanos afectados por el conflicto.

La Cancillería recordó que la legislación nacional establece que cualquier peruano que busque integrarse a una fuerza militar extranjera debe contar previamente con autorización del gobierno.

Algunos peruanos ya lograron regresar

Hasta el momento, una quincena de ciudadanos peruanos ha conseguido regresar a su país tras acudir a la embajada en Moscú, donde recibieron apoyo para su retorno.

Las autoridades peruanas mantienen abiertas las investigaciones relacionadas con presunta trata y tráfico de migrantes vinculados a estos reclutamientos.