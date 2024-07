Pide George Clooney a Biden que deje la contienda electoral

El actor y director George Clooney, un demócrata declarado, instó públicamente al presidente Joe Biden a retirarse de la contienda electoral y dar paso a un nuevo candidato.

George Clooney aseguró que numerosos congresistas y senadores comparten su opinión en privado.

A pesar de su apoyo histórico a Biden como senador, vicepresidente y presidente, Clooney expresó en un artículo de opinión en el New York Times que Biden no puede ganar la batalla contra el tiempo, subrayando que el Biden actual no es el mismo que en 2010 o incluso 2020.

Clooney mencionó que el presidente Biden, en un reciente evento de recaudación de fondos, no mostró la misma vitalidad de años anteriores.

En el debate reciente contra Donald Trump, muchos líderes demócratas concluyeron que Biden debería retirarse.

Clooney señaló que ignorar las señales de advertencia debido al miedo a un segundo mandato de Trump es peligroso.

Enfatizó que la cuestión es la edad de Biden y su capacidad para liderar, y advirtió que mantener a Biden como candidato podría costarle a los demócratas la oportunidad de controlar el Congreso.

Clooney afirmó que su opinión es compartida por muchos congresistas y gobernadores con quienes ha hablado en privado.

Comentarios