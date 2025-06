Pide el papa frenar la guerra antes de una 'vorágine irreparable'

El papa León XIV lamentó este domingo las "noticias alarmantes" en Oriente Medio, tras el bombardeo de Estados Unidos sobre Irán, y llamó a la comunidad internacional a frenar la guerra "antes de que se convierta en una vorágine irreparable".

El papa lamentó desde la ventana del Palacio Apostólico, ante miles de fieles que le escuchaban en la plaza de San Pedro, las "noticias alarmantes" llegadas desde Oriente Medio, sobre todo desde Irán, bombardeada la pasada noche por Estados Unidos.

Pope Leo XIV appeals for an end to the tragedy of war, especially in the Middle East, and recalls that war only amplifies problems and creates deep wounds without providing lasting solutions.



Speaking at the Angelus address on Sunday, the Pope said, "Alarming news continues to…