Pide Colombia a EUA frenar aranceles tras terremoto

La solicitud busca aliviar la economía nacional en medio de un saldo de 294 fallecidos y miles de afectados por el sismo.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pidió este sábado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, suspender temporalmente los aranceles que afectan a los productos colombianos para aliviar a los empresarios mientras afrontan las consecuencias económicas del terremoto que sacudió el lunes varias regiones del país.

De la Espriella aseguró a través de su cuenta de "X" que mantuvo una conversación telefónica durante diez minutos con Trump, a quien agradeció "toda la ayuda económica y el apoyo de los equipos de rescate de los Estados Unidos" desplegados tras la emergencia.

Acabo de hablar durante diez minutos con el presidente Donald Trump. Le agradecí profundamente toda la ayuda económica y el apoyo de los equipos de rescate de los Estados Unidos frente a la tragedia que estamos viviendo.



El presidente Trump también manifestó sus condolencias por… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 15, 2026 El mandatario colombiano explicó que planteó a Trump la necesidad de suspender temporalmente el arancel del 12.5% que Estados Unidos aplica a algunas importaciones colombianas como las flores, con el objetivo de aliviar a los empresarios del país mientras afrontan las consecuencias económicas del terremoto. "Le dije que tenemos un enorme desafío por delante: reconstruir a Colombia en medio de la situación económica tan difícil y apocalíptica que heredé", señaló De la Espriella. Según el presidente colombiano, Trump expresó sus condolencias por las víctimas del terremoto y su solidaridad con las familias afectadas, y le manifestó su "afecto por Colombia" y su apoyo a la reconstrucción del país. "Hoy, más que nunca, la alianza entre Colombia y Estados Unidos es un imperativo para la reconstrucción de nuestra amada nación", afirmó De la Espriella tras la conversación con Trump. El presidente colombiano también habló este sábado con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien agradeció la ayuda humanitaria y el envío de equipos de rescate de Israel a Colombia.