Petróleo supera los 100 dólares tras crisis en Medio Oriente

Por: Carlos Nava

08 Marzo 2026, 18:08

El secretario de Energía, Chris Wright, declaró a medios de su país que Estados Unidos no tiene planes de atacar la infraestructura petrolera de Irán.

En un domingo marcado por la volatilidad global, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) superó los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022.

El repunte ocurre tras cumplirse la primera semana de la intervención militar de Estados Unidos en Irán, un conflicto que ha puesto en jaque la estabilidad energética mundial.

Precios en máximos y mercados a la baja

La escalada de las hostilidades en el Estrecho de Ormuz, punto por el cual transita el 20% del crudo global, ha disparado las alarmas de los analistas.

  • WTI: Alcanzó niveles cercanos a los 110 dólares.

  • Brent: El referente global superó los 105 dólares, con un alza de hasta el 15%.

  • Wall Street: Los futuros del S&P 500, Nasdaq y Dow Jones reportaron caídas del 1,5%.

Según la firma Trading Economics, este incremento responde al cierre estratégico del Estrecho de Ormuz y al recorte de producción por parte de los principales productores de Oriente Medio.

"Un pequeño precio": La postura de la Casa Blanca

El presidente Donald Trump minimizó el impacto económico a través de sus redes sociales. En un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario aseguró que el aumento es temporal y necesario para la seguridad global.

"Los precios a corto plazo del petróleo... es un muy pequeño precio que hay que pagar para Estados Unidos y el mundo, la seguridad y la paz. ¡Solo los tontos pensarían diferente!", escribió Trump.

Previamente, en una entrevista con medios locales, el presidente calificó la situación como un "pequeño fallo". No obstante, el impacto en el bolsillo de los ciudadanos es tangible: en apenas siete días, el precio de la gasolina en EUA subió un 16%, alcanzando una media de 3,45 dólares por galón.

Distanciamiento estratégico

En un intento por calmar los mercados, el secretario de Energía, Chris Wright, declaró a medios de su país que Estados Unidos no tiene planes de atacar la infraestructura petrolera de Irán.

Con estas declaraciones, el Departamento de Energía busca marcar distancia de las recientes operaciones de Israel contra depósitos de combustible en territorio iraní.

