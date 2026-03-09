Petróleo supera los 100 dólares tras crisis en Medio Oriente

En un domingo marcado por la volatilidad global, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) superó los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022.
El repunte ocurre tras cumplirse la primera semana de la intervención militar de Estados Unidos en Irán, un conflicto que ha puesto en jaque la estabilidad energética mundial.
Precios en máximos y mercados a la baja
La escalada de las hostilidades en el Estrecho de Ormuz, punto por el cual transita el 20% del crudo global, ha disparado las alarmas de los analistas.
WTI: Alcanzó niveles cercanos a los 110 dólares.
Brent: El referente global superó los 105 dólares, con un alza de hasta el 15%.
Wall Street: Los futuros del S&P 500, Nasdaq y Dow Jones reportaron caídas del 1,5%.
Según la firma Trading Economics, este incremento responde al cierre estratégico del Estrecho de Ormuz y al recorte de producción por parte de los principales productores de Oriente Medio.
"Un pequeño precio": La postura de la Casa Blanca
El presidente Donald Trump minimizó el impacto económico a través de sus redes sociales. En un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario aseguró que el aumento es temporal y necesario para la seguridad global.
"Los precios a corto plazo del petróleo... es un muy pequeño precio que hay que pagar para Estados Unidos y el mundo, la seguridad y la paz. ¡Solo los tontos pensarían diferente!", escribió Trump.