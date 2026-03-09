Petróleo supera los 100 dólares tras crisis en Medio Oriente

El secretario de Energía, Chris Wright, declaró a medios de su país que Estados Unidos no tiene planes de atacar la infraestructura petrolera de Irán.

En un domingo marcado por la volatilidad global, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) superó los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022.

El repunte ocurre tras cumplirse la primera semana de la intervención militar de Estados Unidos en Irán, un conflicto que ha puesto en jaque la estabilidad energética mundial.

Precios en máximos y mercados a la baja

La escalada de las hostilidades en el Estrecho de Ormuz, punto por el cual transita el 20% del crudo global, ha disparado las alarmas de los analistas.

WTI: Alcanzó niveles cercanos a los 110 dólares .

Brent: El referente global superó los 105 dólares , con un alza de hasta el 15%.

Wall Street: Los futuros del S&P 500, Nasdaq y Dow Jones reportaron caídas del 1,5%.

Según la firma Trading Economics, este incremento responde al cierre estratégico del Estrecho de Ormuz y al recorte de producción por parte de los principales productores de Oriente Medio.

"Un pequeño precio": La postura de la Casa Blanca

El presidente Donald Trump minimizó el impacto económico a través de sus redes sociales. En un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario aseguró que el aumento es temporal y necesario para la seguridad global.