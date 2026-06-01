Petro vota en elecciones presidenciales en Colombia

Gustavo Petro votó en la primera vuelta electoral en Colombia y destacó que el poder debe permanecer en manos del pueblo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, participó este domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en las que se elegirá a su sucesor para el periodo 2026-2030.

Luego de asistir a la apertura oficial de la jornada electoral en la Plaza de Bolívar, el mandatario acudió a emitir su voto en el Capitolio Nacional, acompañado por su hija Antonella, integrantes de su gabinete y otros funcionarios.

Tras marcar su papeleta, Petro la mostró a la prensa antes de depositarla en la urna, y subrayó el valor del sufragio como expresión de la voluntad popular.

“Mi voto, como cualquier otro, es un mandato que se entrega desde la población a quien vaya a dirigir a Colombia en los próximos cuatro años”, expresó.

El mandatario rechazó las críticas que, al inicio de su gobierno, lo señalaban de intentar perpetuarse en el poder, y aseguró que dichos señalamientos no se materializaron.

“Se decía que aquí se iba a constituir una dictadura, pero hoy se demuestra que no se ha intentado siquiera cambiar las normas para una reelección”, afirmó.

Petro recordó que la Constitución colombiana prohíbe la reelección presidencial desde la reforma de 2015, por lo que no puede aspirar a un segundo mandato.

“No me interesa perpetuarme en el poder; este solo tiene sentido si pertenece al pueblo”, agregó.

Llamado a la participación

El presidente enfatizó que el voto debe ser libre y sin presiones, al señalar que la democracia se sustenta en la libertad individual y colectiva.

Asimismo, pidió a los ciudadanos mantenerse atentos al conteo de los votos tras el cierre de las urnas para garantizar la transparencia del proceso electoral.

Las encuestas previas colocan como favorito al senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, seguido por el abogado Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y la senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático.

Sin embargo, los sondeos anticipan que ninguno de los candidatos alcanzará la mayoría absoluta necesaria para ganar en primera vuelta, por lo que se prevé una segunda ronda electoral el próximo 21 de junio.

El nuevo presidente asumirá el cargo el 7 de agosto de 2026, sucediendo al actual mandatario.