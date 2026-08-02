Petro rechaza desde Cuba una guerra en el Caribe

Gustavo Petro expresó desde Cuba su rechazo a una posible guerra en el Caribe y defendió la integración regional antes de concluir su mandato

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó desde La Habana su oposición a una eventual escalada militar en el Caribe durante su última gira internacional como mandatario, en una visita oficial de dos días a Cuba previa a la conclusión de su gobierno.

Petro fue recibido por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en el Palacio de la Revolución, donde ambos sostuvieron un encuentro enfocado en la integración latinoamericana, la cooperación regional y la defensa del multilateralismo.

Petro rechaza una escalada militar

A través de sus redes sociales, el mandatario colombiano afirmó que se opone a cualquier conflicto armado en el Caribe y criticó los escenarios de una posible intervención militar contra Cuba.

Petro aseguró que las soluciones a los problemas internacionales no pasan por el uso de la fuerza, los misiles o los bloqueos económicos, y destacó la contribución de la isla en áreas como la formación de médicos, el proceso de paz colombiano y el desarrollo de la vacuna Abdala contra la covid-19.

Durante sus declaraciones, Petro criticó al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien recientemente anunció su intención de romper relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua una vez que asuma el poder.

El mandatario saliente sostuvo que la próxima administración también buscaría modificar la relación con otros países que, según dijo, han mantenido una postura crítica respecto al conflicto en Gaza.

Cuba destaca la cooperación regional

La Cancillería cubana informó que la visita de Petro busca fortalecer los vínculos entre ambos países y reafirmar el compromiso con la integración latinoamericana, la paz, el desarrollo sostenible y la cooperación entre las naciones de la región.

El viaje representa la última visita internacional de Petro antes de entregar la presidencia de Colombia.

Por su parte, Miguel Díaz-Canel reiteró sus críticas al bloqueo económico y energético impuesto por Estados Unidos contra Cuba, al considerar que ha generado graves afectaciones para la población.

El mandatario cubano afirmó que las restricciones han dificultado el abastecimiento de combustible y el funcionamiento de diversos sectores de la economía, además de insistir en que las medidas buscan incrementar la presión sobre la isla.

Díaz-Canel sostuvo que Cuba enfrenta una compleja situación derivada de las sanciones económicas y llamó a mantener la cooperación internacional frente a ese escenario.