Petro le llevará regalos a Trump por su política antidrogas

Los obsequios fueron producidos por familias vinculadas a programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, parte estratégica de su administración

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acudirá este martes a su reunión con el presidente de EUA, Donald Trump, con un obsequio simbólico: una canasta compuesta por café y chocolates producidos por familias vinculadas a programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, una de las principales estrategias de su administración.

El obsequio fue organizado por la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos y busca mostrar resultados concretos de los esfuerzos gubernamentales para ofrecer alternativas económicas legales a comunidades rurales históricamente afectadas por el narcotráfico y el conflicto armado.

Un mensaje político a través de productos del campo

De acuerdo con la entidad responsable, el obsequio no se trata de un gesto protocolario, sino de una muestra del trabajo realizado por miles de familias campesinas que dejaron atrás la siembra de coca para integrarse a economías legales.

La iniciativa pretende demostrar que la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos puede consolidarse como una opción real de desarrollo, generación de ingresos y estabilidad social en regiones vulnerables del país.

Tarjetas personalizadas para funcionarios clave de EUA

Cada uno de los productos incluidos en la canasta está acompañado por una tarjeta personalizada dirigida no solo al presidente Donald Trump, sino también al vicepresidente J.D. Vance, al secretario de Estado Marco Rubio, a la jefa de gabinete Susie Wiles y a la secretaria de prensa Karoline Leavitt.

El mensaje, redactado en inglés, expone el testimonio de las familias campesinas, quienes señalan que durante años recurrieron al cultivo de coca por falta de alternativas y que hoy apuestan por un futuro basado en trabajo legal y sostenible.

Producción legal con alcance internacional

La ancheta está integrada por café y chocolates con estándares de exportación, elaborados por 18,000 familias cacaoteras y 2,300 familias caficultoras que se han sumado a los programas de sustitución desde el inicio del actual gobierno.

El café se presenta en bolsas de 250 gramos y proviene del municipio de Argelia, en el departamento del Cauca, una de las zonas más impactadas históricamente por el narcotráfico y la violencia armada.

Contexto de una relación bilateral tensionada

La entrega del obsequio se realizará en el marco de la reunión que sostendrán ambos mandatarios en la Casa Blanca, la primera tras varios meses de tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos.

El encuentro abordará temas como la lucha contra el narcotráfico, la cooperación bilateral, la migración y la situación política en Venezuela, asuntos que han marcado la relación reciente entre Colombia y EUA.

Defensa de la política antidrogas del Gobierno colombiano

Durante la etapa más crítica de la relación bilateral, Washington retiró a Colombia de la llamada certificación en la lucha antidrogas e incluyó al presidente y a integrantes de su entorno en la lista de sanciones de la OFAC, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El presidente Petro rechazó dichas acusaciones y ha sostenido que su administración ha logrado contener el crecimiento de los cultivos de coca y aumentar las incautaciones de droga.

La directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, quien acompaña al mandatario en Washington, afirmó que el Gobierno cuenta con cifras que respaldan su compromiso en esta materia y confió en que estos datos serán expuestos directamente ante el presidente estadounidense.

Además de la reunión bilateral, la agenda del mandatario colombiano en la capital estadounidense incluye actividades orientadas al diálogo político, académico y comunitario, antes de su regreso a Bogotá el próximo 5 de febrero.



Con información de EFE