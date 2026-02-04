Petro invita a Trump a Colombia tras su 'reunión positiva'

Por: Carlos Nava 03 Febrero 2026, 17:55

El encuentro, marcado por un tono de distensión inédito, parece haber enfriado meses de hostilidades personales y tensiones geopolíticas entre ambos líderes

En un giro diplomático que pocos anticipaban, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó como "positiva" su reunión de este martes con el mandatario estadounidense, Donald Trump. El encuentro, marcado por un tono de distensión inédito, parece haber enfriado meses de hostilidades personales y tensiones geopolíticas entre ambos líderes. Un encuentro 'sin humillaciones' Desde la capital estadounidense, Petro describió la reunión como un diálogo entre "iguales que piensan diferente". A pesar de que Trump llegó a acusar públicamente al colombiano de ser un "narcotraficante" y de advertirle que sería "el siguiente" tras la caída de Nicolás Maduro, el ambiente en la Casa Blanca fue, según Petro, de respeto mutuo. "Fue un encuentro entre diferentes, pero sin humillaciones de ningún tipo", afirmó el mandatario colombiano ante la prensa.

De MAGA a 'Americas'

Uno de los momentos más simbólicos de la jornada ocurrió cuando Trump le obsequió a Petro la icónica gorra roja con el lema Make America Great Again.

En un acto de audacia diplomática, Petro tomó un lapicero y añadió una "s" al final, transformando el mensaje en "Make Americas Great Again", una referencia a su visión de unidad continental que el líder republicano pareció aceptar con humor.

De hecho, Petro relató que Trump le confesó un directo "I like you" (Me caes bien), a lo que el colombiano respondió bromeando con que se compromete a aprender inglés una vez finalice su mandato.

'Mi casa, tu casa'

Pese a las profundas diferencias ideológicas, Petro extendió una invitación oficial a Trump para visitar Cartagena. El presidente colombiano describió la ciudad amurallada como "un lugar bello y hermoso para vivir", buscando quizás un escenario neutral para continuar el diálogo fuera de la rigidez de Washington.

El peso del pasado

El encuentro se produce en un contexto de extrema fragilidad. Cabe recordar que apenas en 2025, el gobierno de Trump le revocó la visa a Petro tras sus polémicas declaraciones en la ONU, donde instó a las tropas estadounidenses a desobedecer "órdenes ilegales".

Además, la reunión ocurre apenas un mes después de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, un evento que ha redibujado el mapa político de la región.

Petro aclaró que, aunque las sanciones económicas contra Colombia siguen vigentes, no fueron el foco de la discusión de este martes, priorizando en su lugar la búsqueda de "caminos conjuntos".