Petro afirma que EUA rompió el derecho internacional por visa

Autoridades estadounidenses revocaron su visa al asegurar que el mandatario incitó a la violencia mientras recorría las calles de Nueva York

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que la decisión de Estados Unidos por revocarle la visa es una medida que rompe las normas de inmunidad de las Naciones Unidas, por lo que acusó al gobierno de incumplir con el derecho internacional.

A través de redes sociales, el mandatario colombiano afirmó que al llegar a su país fue notificado de la decisión del gobierno de Estados Unidos.

Llegué a Bogotá y me encuentro que ya no tengo Visaa EEUU. Para ir a Ibagué a la gran conventración tolimense por la democracia no necesito Visa.



Separar a EEUU de Colombia es lo que necesitan las mafias.



Lo que hace el gobierno de EEUU conmigo, rompe todas las normas de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 27, 2025

Previo a estas declaraciones, el gobierno estadounidense anunció que la medida se llevó a cabo al calificar las acciones realizadas por el mandatario durante una manifestación fueron "imprudentes e incendiarias".

De acuerdo con el Departamento de Estado, el presidente se paró en una calle de Nueva York para instar a los soldados a desobeder las órdenes de su homólogo Donald Trump para incitar a la violencia.

Cabe destacar que Gustavo Petro también ha sido un crítico de Israel desde el inicio de la guerra con Hamás, al calificar las acciones bélicas en la Franja de Gaza como un “genocidio”.