Petro admite que empresa cargó el petrolero interceptado por EUA

Gustavo Petro reconoció que una empresa privada colombiana abasteció de petróleo al buque Ocean Mariner, fue interceptado por la Guardia Costera de EUA

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reconoció que una empresa privada colombiana abasteció de petróleo al buque Ocean Mariner, el cual, según reportes periodísticos, fue interceptado por la Guardia Costera de Estados Unidos en el Caribe.

La declaración del mandatario se produce en medio de la presión del gobierno de Donald Trump, quien el 28 de enero firmó una orden ejecutiva para amenazar con aranceles a países que vendan crudo a Cuba.

El Ocean Mariner es uno de los pocos tanqueros que han llegado recientemente a la isla tras la reducción de envíos desde Venezuela. Su último arribo a Cuba, con petróleo mexicano, ocurrió a inicios de enero.

De acuerdo con una investigación del diario The New York Times basada en rastreadores marítimos, el buque llegó después a Colombia y se posicionó en un puerto cercano a Barranquilla, donde volvió a cargar petróleo con destino declarado a República Dominicana.

El periódico colombiano El Tiempo reportó que la operación se pactó por 6.9 millones de dólares y que la nave fue inspeccionada por autoridades aduaneras antes de zarpar.

“No hay ninguna irregularidad colombiana, ni pública ni privada”, escribió Petro en la red social X al citar el reporte de El Tiempo. El mandatario insistió en que quien cargó el buque fue una empresa privada y que el destino informado era República Dominicana.

Sin embargo, frente a costas dominicanas, el barco cambió de rumbo en dos ocasiones hacia aguas cercanas a Cuba, lo que derivó en su interceptación por la Guardia Costera estadounidense, que lo escoltó primero de regreso a República Dominicana y posteriormente hacia las Bahamas.

Petro sostuvo previamente que “no hay delito en el transporte libre de petróleo en el Caribe” y pidió a Estados Unidos modificar su política hacia Cuba.

La situación ocurre en un contexto de creciente presión energética sobre la isla caribeña tras la disminución del suministro venezolano.