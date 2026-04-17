Pete Hegseth usa versículo bíblico de 'Pulp Fiction' en reunión

El episodio se registró en un servicio religioso dentro del Pentágono, donde Hegseth dirigió una oración en honor a una misión de rescate militar.

El secretario de Defensa de EUA, Pete Hegseth, utilizó un fragmento atribuido a la Biblia que en realidad corresponde a la película “Pulp Fiction” durante un servicio religioso realizado en el Pentágono. El momento ocurrió mientras encabezaba una oración vinculada a una misión militar reciente.

De acuerdo con reportes, el funcionario citó un supuesto versículo identificado como “CSAR 25:17”, el cual fue presentado como referencia bíblica, aunque su contenido coincide con el monólogo popularizado por el personaje interpretado por Samuel L. Jackson en la película de Quentin Tarantino.

¿Qué ocurrió durante el servicio en el Pentágono?

El episodio se registró en un servicio religioso dentro del Pentágono, donde Hegseth dirigió una oración en honor a una misión de rescate militar. Durante su intervención, recitó un pasaje con lenguaje similar al de la escena de “Pulp Fiction”, aunque lo presentó como si fuera parte de las escrituras.

El texto incluía referencias a venganza, protección y guía en combate, elementos que coinciden con la versión cinematográfica inspirada en Ezequiel 25:17, pero no con el contenido original del versículo bíblico.

Pete Hegseth quoted a fake Bible verse from Pulp Fiction during a Pentagon sermon.pic.twitter.com/1o3CJiJYRF — Clash Report (@clashreport) April 16, 2026

¿Qué diferencia hay con el versículo real?

El pasaje bíblico de Ezequiel 25:17 tiene un contenido distinto al que se popularizó en el cine. La versión de “Pulp Fiction” es una adaptación que mezcla elementos religiosos con un discurso ficticio creado para la narrativa de la película.

En el servicio, el funcionario incorporó modificaciones adicionales, incluyendo referencias a una misión específica y lenguaje militar, lo que reforzó la similitud con el monólogo cinematográfico más que con el texto religioso original.