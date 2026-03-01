Pete Hegseth promete destruir misiles de Irán

El jefe del Pentágono respaldó la ofensiva denominada “Furia Épica”, anunciada horas antes por el presidente Donald Trump

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este sábado que las fuerzas estadounidenses actuarán para destruir la Armada de Irán y su infraestructura de misiles, y reiteró que Teherán no podrá desarrollar un arma nuclear, tras la operación militar coordinada con Israel contra la república islámica.

Advertencia directa a Irán

En un mensaje difundido en la red social X, Hegseth sostuvo que no permitirán ataques con misiles contra ciudadanos estadounidenses y aseguró que cualquier capacidad ofensiva iraní será neutralizada.

“No toleraremos que se lancen potentes misiles contra el pueblo estadounidense. Esos misiles serán destruidos, junto con la producción de misiles de Irán. La Armada iraní será destruida. Y, como el presidente (Donald) Trump ha dicho toda su vida, Irán nunca tendrá un arma nuclear”, expresó.

Overnight, on President Trump’s orders, the Department of War commenced OPERATION EPIC FURY — the most lethal, most complex, and most-precision aerial operation in history.



The Iranian regime had their chance, yet refused to make a deal — and now they are suffering the… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) February 28, 2026

Respaldo a la operación “Furia Épica”

El jefe del Pentágono respaldó la ofensiva denominada “Furia Épica”, anunciada horas antes por el presidente Donald Trump, y la describió como el operativo “más letal, complejo y preciso” ejecutado hasta ahora.

Hegseth señaló que durante décadas Irán ha sido señalado por acciones contra intereses estadounidenses y por su intención de fortalecer su capacidad armamentística. En ese contexto, sostuvo que la actual administración decidió actuar de manera directa.

Negociaciones fallidas y escalada

El funcionario indicó que el gobierno iraní tuvo la posibilidad de avanzar en un nuevo entendimiento sobre su programa nuclear, pero según dijo rechazó esa alternativa. Dos días antes de los bombardeos, delegaciones de Washington y Teherán habían participado en una tercera ronda de conversaciones en Ginebra.

“EE.UU. no inició este conflicto, pero lo terminaremos. Si matas o amenazas a estadounidenses en cualquier parte del mundo, como ha hecho Irán, te daremos caza y te mataremos”, escribió.

Anuncio sobre el liderazgo iraní

Más tarde, Trump informó sobre la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, tras los bombardeos conjuntos entre Estados Unidos e Israel. El mandatario también hizo un llamado a la población iraní para “recuperar” su país y adelantó que las operaciones militares continuarán durante la semana.

El secretario de Defensa concluyó reconociendo la capacidad operativa de las fuerzas estadounidenses y aseguró que cuentan con los recursos necesarios para cumplir sus objetivos estratégicos.