PETA exige trasladar al mono Punch, el macaco viral, a santuario

PETA solicitó este miércoles el traslado a un santuario del macaco japonés Punch, que se volvió viral por aferrarse a un peluche en el zoológico

La organización defensora de animales PETA solicitó este miércoles el traslado a un santuario del macaco japonés Punch, que se volvió viral por aferrarse a un peluche en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, al considerar que el animal sufre un trauma derivado del cautiverio y el aislamiento.

“Como todos los macacos, Punch debería crecer en un grupo familiar unido, aprendiendo habilidades sociales vitales y explorando un hábitat natural rico, y no buscando el consuelo de un juguete en un pozo de cemento”, declaró Jason Baker, presidente de PETA Asia, en un comunicado difundido por la organización.

La ONG instó al zoológico a “hacer lo correcto” y trasladar al ejemplar a un santuario acreditado, al advertir que lo que muchos consideran adorable “es en realidad un vistazo al trauma de un primate joven y muy sociable que lidia con el aislamiento y la pérdida”.

Baker comparó el caso con el de otros animales que se han vuelto virales en internet, como la famosa hipopótama tailandesa Moo Deng, y sostuvo que la popularidad en redes suele alimentar un círculo en el que los zoológicos crían y exhiben crías para impulsar la venta de entradas.

Punch, de siete meses, fue rechazado por su madre tras nacer en julio pasado y desde entonces ha sido criado por el personal del zoológico, que le proporcionó un peluche de orangután como sustituto materno.

Su vínculo con el juguete lo convirtió en una de las principales atracciones del recinto, que recientemente enfrentó polémica por videos difundidos en X donde se observa al pequeño siendo intimidado por otro macaco.

El zoológico aseguró en un comunicado emitido el viernes que el episodio fue un hecho aislado ocurrido cuando Punch intentó interactuar con otra cría y fue reprendido por una hembra adulta, lo que —según el recinto— forma parte de un proceso normal de socialización de la especie.