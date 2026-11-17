Los hechos ocurrieron el 17 de marzo de 2026, cuando la tripulación regresaba de una faena de aproximadamente dos semanas

Un grupo de pescadores ecuatorianos presentó este lunes 16 de noviembre una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos por un ataque con drones que, según su denuncia, destruyó su embarcación en el Pacífico y dejó a dos tripulantes con quemaduras graves.

Los sobrevivientes buscan una reparación económica y que se detengan los ataques letales contra barcos en la región.

La acción fue presentada ante un tribunal federal del Distrito Oeste de Pensilvania, en Pittsburgh. Además de la destrucción del pesquero, los demandantes denuncian haber sido retenidos y trasladados a El Salvador, donde aseguran que permanecieron detenidos durante varias semanas.

Denuncian que fueron atacados al regresar de pescar

Los hechos ocurrieron el 17 de marzo de 2026, cuando la tripulación regresaba de una faena de aproximadamente dos semanas.

Según el escrito, el barco se encontraba a unas 385 millas náuticas del puerto ecuatoriano de Manta cuando fue alcanzado por dos drones armados que los pescadores atribuyen a fuerzas estadounidenses.

Las explosiones habrían provocado un incendio que destruyó la embarcación. Dos hombres sufrieron quemaduras graves y los ocupantes saltaron al mar antes de alcanzar pequeñas lanchas de emergencia.

Los demandantes niegan cualquier vínculo con el narcotráfico y sostienen que autoridades ecuatorianas habían inspeccionado previamente el pesquero sin encontrar drogas. También argumentan que no participaban en hostilidades contra Estados Unidos ni pertenecían a un grupo armado que justificara considerarlos un objetivo militar.

Reclaman por lesiones, detención y pérdida de su trabajo

La denuncia señala que, después del ataque, los sobrevivientes fueron interceptados por hombres armados que hablaban inglés y vestían uniformes de estilo militar. Algunos habrían sido inmovilizados con cinchos y cubiertos con capuchas antes de ser transferidos a una embarcación salvadoreña.

Los pescadores reclaman por las lesiones, la presunta privación ilegítima de la libertad, los malos tratos y los daños emocionales. Su defensa sostiene que la pérdida del barco también les impidió trabajar y mantener los ingresos de sus familias.

Además de una compensación económica cuyo monto no fue precisado, solicitan una orden judicial para poner fin a los ataques letales contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico. Estas peticiones todavía no han sido resueltas por el tribunal.

Estados Unidos no ha reconocido el ataque al pesquero

El Gobierno estadounidense ha afirmado que no tiene información sobre el incidente contra esta embarcación. El Departamento de Defensa, por su parte, indicó que no comenta sobre litigios pendientes.

El caso se suma al debate sobre las operaciones marítimas que Washington presenta como parte de su lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, la responsabilidad por este ataque y las acusaciones de los sobrevivientes siguen sin una determinación judicial.