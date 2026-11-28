Un pescador norcoreano decidió desertar a Corea del Sur, mientras otros seis tripulantes de su embarcación fueron repatriados a Corea del Norte.

Un pescador norcoreano, cuyo buque fue hallado a la deriva a principios de este mes, ha decidido desertar a Corea del Sur mientras que los otros seis miembros de su tripulación fueron repatriados al Norte este viernes, informó el Ministerio de Unificación surcoreano.

La embarcación fue localizada por el Ejército surcoreano el pasado 3 de noviembre en aguas internacionales al norte de la isla de Ulleung, en el mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas), y el tripulante manifestó desde las primeras etapas de la investigación su voluntad de no volver a Corea del Norte, dijo un funcionario del ministerio encargado de las relaciones intercoreanas durante una comparecencia ante los medios.

En la operación de este viernes, las autoridades surcoreanas siguieron el procedimiento habitual de permitir que el buque navegara de regreso al Norte desde las aguas a las que había sido remolcado, y repatriaron a los otros seis tripulantes por motivos humanitarios, informó el funcionario.

El pesquero cruzó este viernes por la mañana la Línea Limítrofe del Norte (LLN), que constituye la frontera marítima de facto entre las dos Coreas, y se encontró con dos embarcaciones norcoreanas que aguardaban al otro lado, agregó.

Ante la ausencia de canales de comunicación operativos entre las dos Coreas, Seúl contactó con Pionyang a través del Comando de Naciones Unidas.