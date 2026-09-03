Perú rompe relaciones diplomáticas con Irán tras tensiones

El gobierno de Perú, encabezado por la presidenta Keiko Fujimori, anunció la decisión de romper relaciones diplomáticas con Irán, aunque mantendrá los vínculos consulares entre ambos países.

La Cancillería peruana explicó que la medida responde a una serie de factores, entre ellos el deterioro de la situación democrática en Irán, la afectación del comercio internacional a través del estrecho de Ormuz y las dificultades para que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) realice inspecciones en territorio iraní.

📄El Perú rompe relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán



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En un comunicado, el gobierno peruano señaló que tomó la decisión en el marco de su postura pacifista y de su compromiso con el derecho internacional y la defensa de la democracia.

Las autoridades peruanas expresaron además su preocupación por el deterioro democrático que, según señalaron, se ha presentado en Irán.

Entre los aspectos cuestionados por Lima se encuentran la represión de manifestaciones pacíficas, las restricciones a la libertad de prensa, la discriminación contra mujeres y niñas y la persecución de opositores políticos.

El estrecho de Ormuz, otro factor de tensión

La decisión también ocurre en medio de las tensiones entre Irán y Estados Unidos, situación que ha tenido consecuencias sobre el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.

Esta vía marítima ubicada en el golfo Pérsico representa una ruta fundamental para el comercio mundial de energía. Sin embargo, el tráfico ha disminuido considerablemente debido al contexto de tensión y al bloqueo de los puertos iraníes por parte de Estados Unidos.

Durante los últimos días, apenas un reducido número de embarcaciones ha continuado utilizando el estrecho. Los grandes buques petroleros y gaseros prácticamente han dejado de transitar por esta ruta estratégica.

Aunque Lima decidió poner fin a las relaciones diplomáticas con Teherán, la medida no contempla la ruptura de los vínculos consulares.

El gobierno peruano también incluyó entre sus argumentos la obstrucción de Irán a las inspecciones del OIEA, organismo encargado de realizar verificaciones relacionadas con las actividades nucleares en el país.