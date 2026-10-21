Perú registra inundaciones por lluvias relacionadas con 'El Niño'

Las urbanizaciones Ignacio Merino y Chilcal, en la ciudad de Piura, amanecieron este martes anegadas por las lluvias de las últimas horas

La costa norte de Perú sufrió este martes una intensa lluvia que provocó las primeras inundaciones en lugares como la ciudad de Piura, asociadas al fenómeno climático de El Niño, que en esta oportunidad causará precipitaciones torrenciales por el calentamiento atípico de la temperatura del mar.

Las urbanizaciones Ignacio Merino y Chilcal, en la ciudad de Piura, amanecieron este martes anegadas por las lluvias de las últimas horas, y el Ejército trasladó dos bombas de transvase a ambas zonas para evacuar el agua hacia los drenajes con dirección al río Piura, según informó el Ministerio de Defensa.

El jefe del Comando Operacional del Norte, Carlos Rabanal, informó que el personal del Ejército utiliza estos equipos en apoyo a los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia (SARES), con el objetivo de evacuar el agua acumulada y reducir las anegaciones en ambos sectores.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento capacitó al personal militar en el uso de los trasvasadores para la evacuación de agua acumulada por lluvias o inundaciones.

A su vez, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) de la Defensa Civil reportó que este martes se registraron lluvias intensas en los distritos de Piura, Cura Mori y Catacaos, que hasta el momento afectaron a tres escuelas.

El centro agregó que las lluvias intensas se registrarían hasta el miércoles 21 en algunas provincias de las regiones de Piura y Tumbes, ambas regiones limítrofes con Ecuador, de acuerdo con el aviso de corto plazo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) de Perú.

El COEN también advirtió sobre la posible activación de quebradas (ríos secos) que se registraría en las provincias de Ayabaca, Huancabamba y Morropón, en Piura, hasta el miércoles 21.

De otro lado, el Ministerio de Salud y la Dirección Regional de Salud de Piura informaron que realizan el monitoreo técnico y permanente de los establecimientos de salud afectados por las lluvias intensas en la región, los cuales se mantienen operativos.

Las acciones de control incluyen la evaluación de daños, la disponibilidad de las brigadas de emergencias y desastres, la coordinación directa con los responsables de gestión del riesgo de hospitales y unidades ejecutoras.

El jueves pasado, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, advirtió que el fenómeno de El Niño "va a ser realmente dramático" para su país, porque la temperatura del mar está cinco grados por encima de lo normal y todos los indicadores superan los registros de 1982 y 1997, cuando ocurrieron eventos similares en el territorio peruano.

El Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño (Enfen) de Perú informó el viernes pasado que el actual episodio climático, consistente en un calentamiento de la temperatura del mar por encima de lo normal en el Pacífico ecuatorial, tendrá en las costas de Perú una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027, cuando irá disminuyendo progresivamente hasta mediados del próximo año.