Perú recibe 225 mil vacunas contra el dengue ante El Niño

Las autoridades exhortaron a padres y tutores a garantizar que los menores completen el esquema para alcanzar una protección adecuada

Perú recibió este jueves un primer cargamento de 225 mil dosis de la vacuna contra el dengue, como parte de una estrategia para proteger a la población de las regiones con mayor riesgo y anticiparse a un posible aumento de contagios ante la llegada del fenómeno de El Niño.

El envío será complementado el próximo 4 de agosto con otras 219 mil 780 dosis, por lo que el país dispondrá de un total de 444 mil 780 vacunas para reforzar la respuesta sanitaria frente a la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti.

Vacunación priorizará cuatro regiones de Perú

Las dosis serán distribuidas en Loreto, Ucayali, Piura y Tumbes, territorios de la Amazonía y la costa norte que presentan condiciones ambientales favorables para la reproducción del mosquito transmisor.

La campaña estará dirigida principalmente a personas de entre 10 y 20 años residentes en las zonas seleccionadas, debido a su vulnerabilidad frente al contagio y a las posibles complicaciones ocasionadas por el dengue.

El ministro de Salud, Luis Dyer, señaló que la llegada del cargamento permitirá reducir el riesgo de hospitalizaciones, cuadros graves y fallecimientos, además de fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios médicos.

La vacuna será gratuita y requiere dos aplicaciones con un intervalo de tres meses. Las autoridades exhortaron a padres y tutores a garantizar que los menores completen el esquema para alcanzar una protección adecuada.

Dosis pasarán por controles antes de su distribución

El primer lote será trasladado al almacén del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, ubicado en Punta Hermosa, donde será sometido a pruebas de calidad y al proceso de liberación correspondiente.

Una vez concluidas estas revisiones, el Ministerio de Salud establecerá el calendario para el traslado de las vacunas a las regiones priorizadas y anunciará las fechas para comenzar su aplicación.

Perú utilizará la vacuna tetravalente TAK-003, conocida comercialmente como Qdenga, diseñada para disminuir el riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad y reducir las hospitalizaciones asociadas con el virus.

Altas temperaturas elevan el riesgo por dengue

La llegada de las vacunas coincide con una alerta meteorológica por temperaturas inusualmente elevadas durante el invierno austral. En la costa norte podrían registrarse valores de entre 30 y 36 grados centígrados del 30 de julio al 1 de agosto.

También se esperan máximas de entre 24 y 30 grados en la costa central, de 23 a 30 grados en la costa sur y valores que podrían alcanzar los 32 grados en sectores de la sierra.

El incremento de las temperaturas, combinado con las lluvias relacionadas con El Niño Costero y El Niño del Pacífico ecuatorial, puede acelerar la reproducción del Aedes aegypti y ampliar la circulación del dengue.

Aunque la vacunación representa una herramienta importante para prevenir complicaciones, las autoridades recordaron que debe acompañarse de acciones como eliminar recipientes con agua acumulada, mantener cubiertos los depósitos y acudir a los servicios médicos ante fiebre alta, dolor intenso o cualquier señal de alarma.