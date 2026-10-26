Perú prorroga emergencia en Lima y Callao contra el crimen

La Policía determinará las zonas de intervención mediante información de inteligencia, estadísticas, indicadores y mapas del delito

El Gobierno de Perú extendió por 60 días el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao ante la persistencia de homicidios, extorsiones y otras formas de violencia.

La prórroga comenzará el 28 de octubre y mantendrá a la Policía Nacional al frente del control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto Supremo N.º 142-2026-PCM, publicado este domingo 25 de octubre. Con ello, el Ejecutivo prolonga el régimen excepcional establecido por la administración de Keiko Fujimori desde el 28 de agosto.

La ampliación fue solicitada por la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP), con base en informes reservados que advierten sobre la continuidad de la actividad criminal y sus efectos en la seguridad de ambas jurisdicciones.

Un comando unificado dirigirá las operaciones

El decreto establece que la respuesta operativa contra la delincuencia estará a cargo de un comando unificado conducido por la PNP, con participación de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo.

Su misión comprende prevenir, investigar y combatir la criminalidad organizada, además de realizar las acciones necesarias para mantener o restablecer el orden interno en Lima y el Callao.

La Policía determinará las zonas de intervención mediante información de inteligencia, estadísticas, indicadores y mapas del delito.

Los documentos que sustentan la prórroga señalan la persistencia de homicidios, sicariato y extorsiones, entre otras manifestaciones de violencia.

¿Qué derechos y actividades quedan sujetos a restricciones?

Durante la vigencia de la emergencia se restringe o suspende el ejercicio de derechos constitucionales relacionados con la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.

La disposición también exige autorización de las autoridades para las actividades religiosas, culturales, deportivas y de otro tipo que tengan carácter masivo y público. Los encuentros que no sean masivos podrán desarrollarse sin permiso previo.

Estas disposiciones no equivalen, por sí mismas, a un toque de queda general ni establecen automáticamente una prohibición de todas las reuniones.

Extienden el régimen excepcional ante la continuidad del crimen

La nueva prórroga dará continuidad al periodo establecido en agosto, sin interrupción entre ambas disposiciones. El objetivo anunciado es sostener las operaciones de seguridad frente a delitos que siguen afectando a la capital peruana y al Callao.

La norma lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori, del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y de los titulares de Defensa, Economía y Finanzas, Interior, Justicia y Derechos Humanos, y Transportes y Comunicaciones.