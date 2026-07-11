Perú investiga la muerte de más de mil lobos marinos

Estos antecedentes refuerzan la necesidad de analizar no solo los cuerpos de los lobos marinos, sino también la calidad del agua

Las autoridades ambientales de Perú investigan la muerte de más de mil lobos marinos localizados durante las últimas semanas en distintas zonas de la costa del Pacífico, principalmente alrededor de dos islas ubicadas frente a la región de Ica.

La mayor cantidad de ejemplares fue encontrada en las inmediaciones de las islas Chincha y San Gallán, pertenecientes a dos importantes áreas naturales protegidas del país, donde especialistas mantienen recorridos para contabilizar los cuerpos y determinar si la mortandad continúa.

Hasta el momento no existe una causa confirmada. Equipos técnicos realizan inspecciones, necropsias y análisis de laboratorio para establecer si el fenómeno está relacionado con una enfermedad infecciosa, contaminación, intoxicación o cambios en las condiciones del ecosistema marino.

Activan vigilancia en áreas naturales protegidas

El Ministerio del Ambiente y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado activaron protocolos de vigilancia y monitoreo en la Reserva Nacional de Paracas y en la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras.

Las labores incluyen el levantamiento de muestras biológicas, la evaluación de los ejemplares encontrados y el seguimiento de las colonias que permanecen vivas para detectar posibles alteraciones de comportamiento, síntomas respiratorios o nuevas muertes.

La investigación también contempla la revisión de las condiciones ambientales de la zona para identificar si existe algún factor común que esté afectando a los lobos marinos.

Análisis buscarán descartar un nuevo brote de influenza aviar

Uno de los antecedentes que será considerado durante la investigación es la emergencia registrada entre noviembre de 2022 y marzo de 2023, cuando más de 3 mil lobos marinos y alrededor de 63 mil aves marinas murieron en el litoral peruano por la influenza aviar H5N1.

Durante aquel episodio fueron afectados pelícanos, piqueros, guanayes y mamíferos marinos en diferentes áreas protegidas. Sin embargo, las autoridades aclararon que todavía no existen resultados que relacionen la nueva mortandad con ese virus.

Los análisis microbiológicos, toxicológicos e histopatológicos serán determinantes para conocer si los animales estuvieron expuestos a algún agente infeccioso o sustancia dañina.

Perú registra antecedentes de mortandad de fauna marina

El litoral peruano ha registrado otros eventos de muerte masiva de especies. En 2014 fueron encontrados más de 400 delfines muertos y las investigaciones concluyeron que habrían sufrido una intoxicación relacionada con algas tóxicas, cuya proliferación pudo verse favorecida por cambios en la temperatura del mar y contaminación.

Dos años antes, en 2012, cerca de 877 delfines aparecieron muertos en diferentes puntos de la costa, aunque las causas de aquel fenómeno no pudieron establecerse de manera definitiva.

Estos antecedentes refuerzan la necesidad de analizar no solo los cuerpos de los lobos marinos, sino también la calidad del agua, las condiciones oceanográficas y la posible presencia de microorganismos o toxinas.

Mientras continúan las investigaciones, el Ministerio del Ambiente pidió a habitantes, pescadores y turistas no tocar, manipular ni trasladar animales marinos muertos o que presenten signos de enfermedad.