Perú destina 29 millones de dólares a elecciones locales

El Jurado Nacional de Elecciones recibirá 15.6 millones de soles, aproximadamente 4.6 millones de dólares, para fortalecer las labores de fiscalización

El Gobierno de Perú, encabezado por la presidenta Keiko Fujimori, autorizó una transferencia de 99.7 millones de soles, equivalentes a unos 29.4 millones de dólares, para financiar las elecciones regionales y municipales previstas para el próximo 4 de octubre.

La asignación fue formalizada mediante un decreto firmado por Fujimori y el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba. Los recursos procederán de la reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas y deberán utilizarse exclusivamente para cubrir los gastos del proceso electoral.

Recursos serán distribuidos entre el JNE y la ONPE

Del monto total, el Jurado Nacional de Elecciones recibirá 15.6 millones de soles, aproximadamente 4.6 millones de dólares, para fortalecer las labores de fiscalización y administración de justicia electoral.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales contará con 84.1 millones de soles, unos 24.8 millones de dólares, destinados a la organización operativa de los comicios, la preparación del material electoral y el funcionamiento de los centros de votación.

La norma establece que las instituciones beneficiadas no podrán emplear el presupuesto para una finalidad diferente y deberán efectuar la distribución interna de los recursos conforme a las disposiciones fiscales vigentes.

Organismos electorales habían advertido falta de presupuesto

La transferencia se produce después de que las autoridades electorales alertaran, a principios de julio, que la organización de los comicios estaba en riesgo debido a un déficit presupuestario.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, señaló entonces que faltaban 589.52 millones de soles para cumplir con todas las actividades previstas.

El Gobierno de transición anterior respondió que continuaría liberando recursos conforme fueran sustentados técnicamente y de acuerdo con las normas de responsabilidad fiscal.

La nueva partida constituye una de las primeras medidas presupuestarias de la administración de Fujimori, quien asumió la Presidencia el pasado 28 de julio para el periodo 2026-2031.

Perú elegirá miles de autoridades locales

En las elecciones del 4 de octubre, la ciudadanía peruana deberá elegir a 25 gobernadores y vicegobernadores regionales, además de 364 consejeros regionales.

También estarán en disputa 196 alcaldías provinciales, mil 696 alcaldías distritales, mil 724 cargos de regidores provinciales y 9 mil 118 puestos de regidores distritales.

La jornada cerrará el calendario electoral de 2026 en Perú, que comenzó con las elecciones generales de abril y continuó con la segunda vuelta presidencial de junio, en la que Fujimori resultó electa.