Perú destina 18 mdd para la visita del papa León XIV

El gobierno peruano transferirá 63.2 millones de soles para organizar la visita de León XIV, prevista del 11 al 16 de noviembre

El gobierno de Perú autorizó la transferencia de 63.2 millones de soles, equivalentes a unos 18 millones de dólares, para apoyar la organización de la visita del papa León XIV al país.

Los recursos serán transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas a la Cancillería y estarán destinados a cubrir los gastos relacionados con la visita papal, programada del 11 al 16 de noviembre.

El dinero saldrá de la Reserva de Contingencia

De acuerdo con el decreto supremo publicado este sábado en el diario oficial, el financiamiento provendrá de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, específicamente de los Recursos Ordinarios.

El monto será incorporado al presupuesto de la Cancillería como gasto corriente, dentro de la partida correspondiente a bienes y servicios.

La resolución también establece que el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá realizar, en un plazo máximo de cinco días, la desagregación de los recursos recibidos.

Los recursos tendrán un uso específico

El decreto establece que los 63.2 millones de soles deberán utilizarse exclusivamente para los fines que motivaron la transferencia.

La disposición advierte que los funcionarios responsables podrían incurrir en responsabilidades si los recursos son destinados a actividades distintas a la organización de la visita.

Paralelamente, la Iglesia católica peruana puso en marcha una colecta nacional para contribuir a financiar parte de los gastos relacionados con la llegada del pontífice.

Guillermo Inca, secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana y coordinador de la visita, explicó que la iniciativa pretende involucrar a los fieles en la preparación del acontecimiento.

El religioso señaló que la campaña busca representar un gesto de participación y corresponsabilidad, por lo que invitó a personas, parroquias y comunidades a colaborar de acuerdo con sus posibilidades.

León XIV visitará cuatro ciudades

La visita a Perú formará parte de la primera gira de León XIV por Sudamérica como pontífice. Su recorrido por el país está previsto entre el 11 y el 16 de noviembre.

Durante su estancia, el papa visitará Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

León XIV, cuyo nombre de nacimiento es Robert Prevost, nació en Chicago, Estados Unidos, pero mantiene un vínculo estrecho con Perú, donde desarrolló durante más de dos décadas buena parte de su labor pastoral.

El pontífice adquirió la nacionalidad peruana en 2015 y desarrolló actividades religiosas en el país, desde su trabajo como misionero hasta su labor como obispo de Chiclayo.

Su trayectoria en Perú contribuyó posteriormente a su llegada al Vaticano, donde fue convocado por el entonces papa Francisco.