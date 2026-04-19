Perú definirá resultado electoral a mediados de mayo

Este escenario ha llevado a que la definición del rival de Fujimori en la segunda vuelta, programada para el 7 de junio, se mantenga en incertidumbre

El resultado final de las elecciones presidenciales en Perú se definirá hasta mediados de mayo, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) concluya la revisión de miles de actas observadas que mantienen en suspenso la definición del segundo candidato que avanzará a la segunda vuelta.

Revisión de actas retrasa resultados

De acuerdo con la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, el organismo electoral iniciará en los próximos días el recuento de votos de un centenar de actas, comenzando con registros correspondientes a la provincia de Chanchamayo.

El proceso se realizará en sesiones públicas virtuales y tiene como objetivo resolver las inconsistencias detectadas en las actas, algunas de las cuales presentan errores u omisiones en el registro de votos.

Actualmente, existen más de 15 mil actas observadas, de las cuales alrededor del 30% corresponden a la elección presidencial, lo que equivale a más de 5 mil actas en revisión.

Con el 93.42% de actas contabilizadas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reporta a Keiko Fujimori a la cabeza con el 17% de los votos válidos.

Sin embargo, la disputa por el segundo lugar se mantiene cerrada entre Roberto Sánchez, con el 12%, y Rafael López Aliaga, con el 11.9%, con una diferencia aproximada de apenas 13 mil votos.

Este escenario ha llevado a que la definición del rival de Fujimori en la segunda vuelta, programada para el 7 de junio, se mantenga en incertidumbre.

Candidato denuncia irregularidades

El aspirante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, señaló que una gran parte de las actas observadas proviene de regiones donde su partido obtuvo mayor respaldo, por lo que aseguró que se mantendrá atento al proceso de revisión.

Asimismo, acusó a su contendiente Rafael López Aliaga de impulsar una "estrategia del caos" al cuestionar la legitimidad de la elección y denunciar presunto fraude.

Sánchez hizo un llamado a respetar los resultados y confiar en los mecanismos institucionales, destacando que existen procedimientos formales para el recuento de votos en caso de dudas.

El proceso electoral también se ha visto marcado por problemas logísticos, principalmente en Lima, donde el retraso en la entrega de material electoral provocó que diversos centros de votación abrieran hasta cinco horas tarde.

Incluso, algunos puntos iniciaron operaciones hasta el día siguiente, en un hecho inédito que ha generado cuestionamientos sobre la organización del proceso.

A esto se suman reportes sobre deficiencias en el traslado y la cadena de custodia de votos, lo que ha incrementado la presión sobre las autoridades electorales para garantizar la transparencia del escrutinio.

El JNE prevé concluir la revisión total de las actas observadas en la segunda semana de mayo, momento en el que se confirmará oficialmente al candidato que competirá en la segunda vuelta presidencial.