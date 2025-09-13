Perturbador: Así es el libro de cumpleaños de Jeffrey Epstein

Esta semana se publicaron 238 documentos, correspondientes al álbum para Epstein que preparó su expareja Ghislaine Maxwell

Además de la supuesta carta de felicitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el libro que le regalaron al depredador sexual Jeffrey Epstein por su 50 cumpleaños incluye centenares de documentos, entre los que destacan continuas referencias sexuales, cuerpos de mujeres semidesnudas, mensajes de sus amigos e imágenes de animales copulando.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos hizo públicos esta semana 238 de esos documentos, correspondientes al álbum para Epstein que preparó su expareja y colaboradora Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años en prisión por facilitar chicas menores de edad al magnate.

El libro, dividido en capítulos por etapas vitales —familia, hijos, amigos o sus "amigas"—, recoge cartas, fotografías y dibujos de los allegados.

Trump, Clinton y Mandelson

Entre las felicitaciones de sus amigos destacan la supuesta carta atribuida a Trump, pese a que el mandatario ha negado ser el autor, y que consiste en un diálogo ficticio entre él y Epstein adornado con la silueta de una mujer desnuda.

"Tenemos ciertas cosas en común, Jeffrey", se lee en el texto. "Los enigmas no envejecen, ¿te has dado cuenta de eso?".

El libro incluye además un supuesto mensaje del expresidente demócrata Bill Clinton en el que alabó "la curiosidad de niño" que, según él, tenía Epstein y su "afán por marcar la diferencia".

También aparece una dedicatoria del hasta ahora embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, quien definía a Epstein como su "mejor amigo", motivo por el que fue cesado este jueves.

Desnudos al óleo

Las referencias sexuales abundan entre los documentos revelados.

Uno de los dibujos más comentados en redes sociales muestra una secuencia de Epstein en 1983 y 2003: en la primera imagen aparece regalando globos a cuatro niñas y, en la segunda, recostado en una hamaca recibiendo un masaje de cuatro mujeres con los pechos al aire. "Qué gran país", dice la leyenda al pie.

También figuran ilustraciones de animales, como cebras y leones apareándose.

Otras cartas incluyen dibujos al estilo del atribuido a Trump.

"Querido Jeffrey, quería conseguir para ti lo que deseas... así que aquí está...", se lee en una misiva ilustrada con unos pechos.

El capítulo de las "amigas"

El último capítulo del libro, titulado "amigas", concentra la mayor carga sexual: páginas repletas de imágenes de mujeres en ropa íntima y varias cartas acompañadas de fotografías de las autoras.

Destaca además el testimonio de una mujer anónima que asegura que el magnate transformó su vida y la convirtió en una viajera de élite. En su carta afirma haber conocido a personalidades como el príncipe Andrés, Naomi Campbell y Michael Jackson, así como haber entrado en las habitaciones privadas del Palacio de Buckingham.

Epstein fue declarado culpable en 2008 de prostitución de menores y se suicidó en 2019, antes de enfrentar un juicio pendiente por nuevos cargos federales de tráfico sexual de menores.