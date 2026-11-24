Una persecución policial en Lisboa dejó 17 vehículos dañados, disparos de un agente y un detenido, mientras otro sospechoso logró escapar.

Una persecución policial por el puente Vasco da Gama, uno de los principales accesos a Lisboa, terminó este lunes con 17 vehículos dañados, varios disparos efectuados por un agente de la Guardia Nacional Republicana (GNR) y un detenido, mientras que otro sospechoso consiguió escapar.

El incidente comenzó alrededor de las 8:00 hora local, cuando los ocupantes de un automóvil con matrícula española desobedecieron una orden de detenerse durante un control de tráfico y emprendieron la huida a gran velocidad en dirección a la capital portuguesa.

Según informaron fuentes de la GNR a medios locales, el vehículo atravesó el puente Vasco da Gama y, durante la persecución, embistió a otros 17 automóviles hasta quedar inmovilizado en Moscavide, una localidad situada al este de Lisboa.

La persecución estuvo acompañada de disparos efectuados por un miembro de la GNR, aunque las autoridades no han comunicado heridos como consecuencia del incidente.

Los dos ocupantes del automóvil intentaron continuar la huida a pie después de que el vehículo quedara bloqueado cerca de la plaza José Queirós. Uno de ellos fue detenido por los agentes, mientras que el segundo consiguió escapar y continúa siendo buscado por las autoridades.

Por el momento, las autoridades no han precisado la identidad ni la nacionalidad de los ocupantes, así como los motivos por los que los sospechosos desobedecieron la orden policial ni las circunstancias exactas en las que se produjeron los disparos.