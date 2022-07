Perrito se 'rinde' durante detencion de narcos

Un perrito Rottweiler, al verse involucrado en un operativo en contra de unos delincuentes, se rindió y se entregó a las autoridades brasileñas.

Por: Edson López

julio, 30, 2022 21:29

Los hechos ocurrieron en la localidad de Hortolandia en Sao Paulo, Brasil, donde un operativo en contra de un grupo de narcotraficantes fue efectuado por elementos de seguridad.

Al momento de someter a los implicados, el Rottweiler que cuidaba la propiedad, al no entender lo que ocurría también se echó al suelo junto a los hombres.

El video presentado por las autoridades muestran un recorrido hecho en la propiedad donde se poden ver embalajes sellados con cinta en los cuales se contabilizó más de una tonelada de marihuana.

CACHORRO RENDIDO | Durante uma mega apreensão de drogas, quando três pessoas foram presas com mais de uma tonelada de maconha em uma chácara de Hortolândia, interior de SP, um cachorro "se rendeu". O cão, segundo a investigação, fazia a segurança do local. #NoArNaCBN pic.twitter.com/GIZMGeXB4a — Rádio CBN (@CBNoficial) July 29, 2022

Durante el barrido que hacen los oficiales se puede ver a los tres detenidos esposados boca abajo, y junto a ellos, el perro que también está echado con las patas extendidas.

El informe dado por las autoridades dictan que el lomito no parte del grupo criminal, si no que era el encargado de proteger la propiedad que pertenecía a una mujer no relacionada al tráfico de drogas, y luego de aclarar que su mascota no pertenece a la agrupación detenida, se le retiraron los cargos y fue devuelto a su dueña.

En el lugar también se encontraron dos caninos más, y estos fueron llevados a un veterinario para su valoración.

