Periodista se queja de su trabajo en vivo; ¿fue despedido?

El periodista argentino Tomi Munaretto sorprendió a la audiencia cuando en plena entrevista en vivo expuso las precarias condiciones laborales en las que se encontraba.

Todo comenzó cuando Munaretto entrevistó a una mujer que se dedicaba a cantar en las calles a cambio de recibir una moneda, cuando el periodista se despedía de la joven, el conductor en el estudio, Carlos Stroker, le pidió al periodista que le dejara algo de propina a la joven entrevistada porque había cantado.

Pero, la respuesta de Munaretto no solo sorprendió al conductor en el estudio, sino al resto de la audiencia que hizo viral la parte del video en donde expresó su descontento con el canal de televisión en donde laboraba.

El joven periodista justificó que no le podia dar propina a la joven porque no le alcanzaba.

"1.715 pesos la hora extra Carlos, no, no puedo aportar, no me alcanza. La chica que trabaja en casa me cobra tres lucas cómo lo pago, explicarme. Aparte estoy en negros yo (sin contrato laboral)", explicó el periodista.

A pesar de que el conductor intentó callar al reportero, Munaretto agregó que no tenía vacaciones, ni aguinaldo, tampoco vida social.

"Pago 117 mil pesos de la obra social, decíme cómo le hago para aportarle, si no me alcanza, cómo hago", cuestionó el periodista a su compañero en el estudio, quien en todo momento intentó en vano que se detuviera.

Periodista es despedido

Después de que los usuarios compartieron el clip del video en redes sociales, este se hizo viral, pero con consecuencias para Munaretto que fue despedido.

Fue el propio periodista quien informó a través de su cuenta de Instagram que fue despedida por la cadena de televisión 'Crónica', no sin antes volver a arremeter contra su personal.

Munaretto contó a sus seguidores que fue convocado a una reunión con Recursos Humanos en donde le informaron que estaba despedido después de quejarse de las condiciones laborales.

Además, señaló que recibió la amenaza por parte de la cadena de que iban a hacer lo posible para que no fuera contratado "en ningún otro medio de comunicación".

