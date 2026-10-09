Pentágono transmitirá en vivo un fusilamiento de condenado

El condenado es Nidal Malik Hasan, excomandante del ejército de los Estados Unidos, que será el primer ejecutado por fusilamiento en 65 años

Como si se tratara de una producción de ciencia ficción, el Pentágono anunció que el 3 de diciembre realizará una perturbadora transmisión en vivo, pues difundirán el fusilamiento de un tirador masivo.

El condenado es Nidal Malik Hasan, excomandante del ejército de los Estados Unidos, quien fue condenado a muerte por fusilamiento por provocar un tiroteo masivo en 2009.

El cumplimiento de su condena será el primer fusilamiento militar en el país en más de 65 años; además, será la primera ejecución pública en más de 90 años, luego de que Rainey Bethea fuera ejecutado ante más de 20,000 personas el 14 de agosto de 1936.

¿Quién es Nidal Malik Hasan?

Nidal Malik Hasan nació el 8 de septiembre de 1970 en Arlington, Virginia. Fue parte del cuerpo médico del ejército de Estados Unidos y estuvo en el departamento de psiquiatría.

El 5 de noviembre de 2009, Hasan realizó un tiroteo masivo en Fort Hood, donde mató a 13 personas e hirió a 30 personas, por lo que fue llevado a la corte marcial, donde un jurado integrado por 13 individuos lo declaró culpable de 45 cargos.

Estos incluían 13 cargos por asesinato premeditado y 32 más por intento de asesinato, por lo que, unánimemente, se recomendó que fuera despedido del servicio y sentenciado a muerte.

Hasan está internado en el Cuartel Disciplinario de Estados Unidos en Fort Leavenworth, Kansas, en espera de su ejecución, la cual ya tiene fecha.