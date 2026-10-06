Pedro Sánchez adelanta las elecciones legislativas en España

Sánchez tomó esta decisión tras la derrota parlamentaria de dos decretos sobre vivienda presentados al Congreso por su gobierno el pasado viernes

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció este lunes la disolución del Parlamento y el adelanto de las elecciones generales al domingo 29 de noviembre.

Sánchez tomó esta decisión tras la derrota parlamentaria de dos decretos sobre vivienda presentados al Congreso por su gobierno el pasado viernes, y la movilización social producida por el desahucio en Madrid de una mujer de 87 años de la casa donde vivía.

En una comparecencia en el palacio de la Moncloa, Sánchez defendió el trabajo de su gobierno durante la legislatura y convocó a los españoles a decidir si quieren que España se sume a la "ola ultraderechista" que involuciona y recorta derechos o desean que el país siga siendo "un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental".

Sánchez, que informó ayer al rey del adelanto electoral, aseguró que su gobierno había tomado "medidas valientes" durante estos años para reforzar el Estado del bienestar, sin sacrificarlo a un aumento del gasto militar de 5 %, como exigen EUA y la OTAN, también para construir "un mundo mejor" frente a "tiranos", "tecnooligarcas" y "genocidas".