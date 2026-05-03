Patrullan robots junto a polícias las calles de China

Además, cuentan con la capacidad de interactuar con la ciudadanía, brindar información básica y apoyar a los agentes en recorridos de vigilancia.

La ciudad de Shenzhen, en China, inició pruebas con robots policías que patrullan calles junto a agentes humanos, como parte de un proyecto para integrar tecnología avanzada en tareas de seguridad urbana.

El despliegue marca un avance en el uso de herramientas automatizadas para vigilancia y apoyo operativo, en una de las ciudades más desarrolladas en innovación tecnológica del país asiático.

¿Cómo funcionan los robots policías en Shenzhen?

Los dispositivos están diseñados para moverse de forma autónoma en espacios públicos, gracias a sensores y sistemas de navegación que les permiten evitar obstáculos y recorrer zonas urbanas.

Además, cuentan con la capacidad de interactuar con la ciudadanía, brindar información básica y apoyar a los agentes en recorridos de vigilancia.

Robot cops are getting real 👀



A 173cm humanoid robot just walked with SWAT in a mall in Shenzhen



Here’s what it can do:

• Matches human walking pace

• Stops instantly on command

• Scans crowds in real-time

• Runs 3 m/s

• Lifts heavy loads



Price: ~$40K



Company says it’s… pic.twitter.com/K82wK09vzL — Tech Ultimatum (@TechieUltimatum) May 1, 2026

¿Qué tareas pueden realizar?

Durante esta fase de prueba, los robots participan en labores de patrullaje, monitoreo y asistencia, funcionando como complemento de los cuerpos de seguridad tradicionales.

También pueden transmitir datos en tiempo real, lo que facilita la toma de decisiones en operativos y mejora la coordinación entre elementos en campo.

¿Por qué Shenzhen impulsa este tipo de tecnología?

La implementación forma parte de una estrategia para consolidar a la ciudad como un referente en innovación y desarrollo tecnológico, así como para optimizar recursos en materia de seguridad.

Shenzhen es reconocida por su ecosistema tecnológico, donde empresas y autoridades colaboran en proyectos de inteligencia artificial, robótica y automatización.