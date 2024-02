Patinadora de 'Disney on Ice' cae y queda en estado crítico

El sábado pasado, durante una presentación del show de Disney on Ice en Minneapolis, Estados Unidos, una patinadora que interpretaba a Bella en el elenco de "La Bella y la Bestia" sufrió una caída grave que la dejó en condición crítica.

Anastasia Olson, de 31 años, estaba realizando su actuación en el Target Center cuando cayó al hielo mientras la cargaba el patinador que interpretaba a la Bestia.

En un video que circula en redes sociales se puede ver a Olson tendida en el hielo y es socorrida por los médicos que corrieron para ayudarla.

Hasta ahora no se ha dado a conocer el momento de la caída, pero la severidad del accidente se puede notar al observar a Anastasia, que comenzó a convulsionar frente a todo el público.

De inmediato, la patinadora fue trasladada al centro médico del Condado de Hennepin en condición delicada pero estable.

No han dicho más detalles sobre la gravedad de sus heridas.

Tanto el elenco como el equipo continuaron con el espectáculo, y diversos testigos destacaron su profesionalismo ante tal situación.

Un portavoz de Disney on Ice expresó su agradecimiento por los buenos deseos y afirmó que aprecian el apoyo mientras la patinadora se recupera.

Belle fell during a lift at Disney on Ice Minneapolis



The beast stumbled into the side during a lift and dropped Belle on the ice. She immediately started seizing and was carried out on a stretcher. Anyone hear if she's ok?