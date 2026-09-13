Pasajeros son sometidos durante vuelo a Qatar tras amenazas

Dos pasajeros fueron sometidos durante un vuelo Melbourne-Doha tras protagonizar una pelea y afirmar que llevaban un arma

Dos pasajeros de Virgin Australia fueron sometidos y asegurados a sus asientos durante un vuelo de Melbourne a Doha, luego de protagonizar un altercado y realizar amenazas violentas contra la tripulación.

El incidente ocurrió el viernes 11 de septiembre en el vuelo VA7, operado por Qatar Airways, que despegó de Melbourne, Australia, con destino a Doha, Qatar.

Pasajeros protagonizaron una pelea

De acuerdo con testigos, los dos hombres comenzaron a mostrar un comportamiento sumamente agitado e inquieto desde que abordaron la aeronave.

La situación se volvió más grave aproximadamente seis horas antes de llegar a Doha, cuando ambos comenzaron a discutir y posteriormente se enfrentaron físicamente. Durante el altercado, llegaron a asegurar que portaban un arma.

Ante la situación, integrantes de la tripulación intervinieron y lograron reducir a los pasajeros, quienes permanecieron sujetos durante el resto del vuelo.

La presentadora Jacqui Felgate compartió en Instagram un video en el que se observa a integrantes de la tripulación forcejeando con los pasajeros.

Felgate calificó lo ocurrido como una experiencia aterradora y destacó la actuación de los auxiliares de vuelo, quienes permanecieron pendientes de los hombres durante varias horas.

La presentadora también afirmó haber observado agresiones físicas contra algunos miembros de la tripulación durante el incidente.

Qatar Airways confirmó el altercado

En un comunicado enviado a la revista PEOPLE, la aerolínea confirmó que dos pasajeros varones estuvieron involucrados en una pelea a bordo del vuelo VA7.

La compañía informó que ambos fueron reducidos durante el trayecto y que, una vez que el avión aterrizó en Doha, fueron entregados a las autoridades locales.

Qatar Airways señaló además que la seguridad y el bienestar tanto de sus pasajeros como de su tripulación continúan siendo su máxima prioridad.

Tras la llegada del vuelo a Qatar, los dos pasajeros fueron arrestados por las autoridades locales.

Hasta el momento no se han dado a conocer sus identidades ni los cargos que podrían enfrentar por los hechos ocurridos durante el vuelo.