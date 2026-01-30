Partidos de EUA pactan presupuesto para evitar cierre de gobierno

La urgencia por evitar el cierre responde al reciente antecedente histórico: el cierre de 43 días ocurrido entre octubre y noviembre de 2025; el mayor histórico

En una carrera contra el reloj, legisladores demócratas, republicanos y la Casa Blanca alcanzaron este jueves un acuerdo de financiación bipartidista, logrando esquivar lo que habría sido el segundo cierre del Gobierno federal en menos de un año. El pacto surge apenas horas antes de que expiraran los fondos en la medianoche del viernes.

Un presupuesto dividido para destrabar el conflicto

La clave del acuerdo fue la fragmentación de la propuesta presupuestaria. Los legisladores decidieron separar los fondos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) del resto del paquete financiero, conocido como "minibus".

Mientras que la mayor parte de las agencias gubernamentales recibirán fondos para operar hasta el mes de septiembre, el DHS —epicentro de la disputa política— funcionará bajo una resolución de continuidad que mantiene sus niveles actuales de presupuesto, sin cambios, únicamente hasta el 13 de febrero.

Táctica y presión sobre el ICE

El plazo de dos semanas para el DHS fue una victoria para los demócratas, quienes buscan utilizar este breve impás para exigir reformas estructurales en el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). La tensión se disparó tras la muerte de dos civiles a manos de agentes federales en Mineápolis, lo que impulsó las siguientes demandas:

Transparencia operativa: Obligar el uso de cámaras corporales portátiles en todos los operativos.

Identificación: Prohibir que los agentes de ICE utilicen pasamontañas para ocultar sus rostros.

Revisión de tácticas: Frenar las maniobras consideradas "agresivas" contra inmigrantes indocumentados.

El fantasma de 2025 y la postura de Trump

La urgencia por evitar el cierre responde al reciente antecedente histórico: el cierre de 43 días ocurrido entre octubre y noviembre de 2025, el más largo en la historia del país.

Al respecto, el expresidente Trump manifestó a través de Truth Social que se encuentra trabajando con el Congreso para asegurar la estabilidad financiera.