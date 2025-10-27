Partido de Milei aventaja en elecciones legislativas de Argentina

La Libertad Avanza ganó 40.84% de los votos y amplía su poder en el Congreso, mientras el peronismo sufre un revés en su bastión de Buenos Aires

El gobierno del presidente Javier Milei salió fortalecido tras los comicios legislativos en Argentina, perfilando una victoria nacional que redefine el mapa político del país. Con el 40.84% de los votos, La Libertad Avanza se impuso en la mayoría de los distritos y dio un golpe de autoridad en su primer examen electoral desde que asumió el poder.

El resultado marcó un avance significativo para el oficialismo, que incluso compite voto a voto por la provincia de Buenos Aires, bastión histórico del peronismo. En ese territorio, donde había perdido por 13 puntos en las elecciones locales de septiembre, ahora se registra un empate técnico que podría inclinarse a favor del bloque libertario encabezado por Diego Santilli.

Efectivamente arrasó la Libertad Avanza en las elecciones legislativas en Argentina. Le sacó 16 pts al kirchnerismo y se llevó los senadores en 7 de las 8 provincias que renovaban bancas.



Las encuestas se volvieron a pifiar por lejos. pic.twitter.com/F403vLzyS5 — Sebastián Nohra (@SebastianNohra) October 27, 2025

La ola de apoyo se consolidó en Santa Fe, Córdoba, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires, esta última en alianza con el Pro. Además, el oficialismo logró imponerse en provincias como Jujuy, Chaco, Corrientes, San Luis, Salta y Tierra del Fuego.

En contraste, Fuerza Patria, coalición peronista y progresista, sufrió una dura caída, principalmente por la falta de movilización en Buenos Aires, lo que reaviva las tensiones internas rumbo a las elecciones presidenciales de 2027. El Partido Justicialista (PJ) mantuvo el control en algunas provincias del norte, aunque con márgenes más ajustados.

La alianza Provincias Unidas, integrada por seis gobernadores, no consiguió romper la polarización y su debut quedó lejos de las expectativas. El Frente de Izquierda, por su parte, se ubicó en un lejano tercer lugar.

En el Congreso, Milei mejora su posición: sumará bancas tanto en Diputados como en el Senado, y podría alcanzar el tercio necesario para sostener vetos presidenciales y avanzar en sus reformas económicas y laborales.