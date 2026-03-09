Participan colombianos en elección para renovar Congreso

Previo al inicio de la votación, el presidente Gustavo Petro expresó dudas sobre los sistemas informáticos utilizados en el proceso electoral

Colombia celebra elecciones legislativas para renovar el Congreso y elegir candidatos presidenciales de tres corrientes políticas en consultas interpartidistas, en un proceso que marca el inicio de la recta final rumbo a las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo.

La jornada electoral se desarrolla en medio de alertas por violencia política en más de 100 municipios, principalmente en zonas rurales donde operan grupos armados ilegales. También se registran cuestionamientos sobre la transparencia del sistema electoral.

Más de 3,000 candidatos compiten por escaños en el Congreso

Más de 3,000 candidatos participan en la elección para ocupar los 102 escaños del Senado y los 183 de la Cámara de Representantes. El proceso tiene un potencial de 41.2 millones de votantes habilitados en todo el país.

Los resultados definirán la composición del Congreso que deberá trabajar con el próximo presidente de Colombia, ya que el actual mandatario Gustavo Petro no puede aspirar a la reelección.

Petro cuestiona sistemas informáticos electorales

Previo al inicio de la votación, el presidente Gustavo Petro expresó dudas sobre los sistemas informáticos utilizados en el proceso electoral y pidió vigilancia ciudadana durante el conteo de votos.

“Delego en esa ciudadanía, como presidente de la República y jefe del Estado, el cuidado transparente de las elecciones”.

El mandatario insistió en que los programas utilizados para el proceso electoral deberían estar en manos del Estado y no de empresas privadas.

Ante estas declaraciones, el registrador general Hernán Penagos defendió el sistema electoral y aseguró que los programas tecnológicos utilizados cuentan con auditorías internacionales, por lo que pidió a los ciudadanos confiar en el proceso.

Consultas interpartidistas rumbo a la presidencia

Además de la elección legislativa, los votantes participan en consultas interpartidistas que permitirán elegir candidatos presidenciales de tres bloques políticos: centro, centroizquierda y derecha.

En total compiten 16 aspirantes en estas consultas, cuyos ganadores avanzarán a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.

Sin embargo, los dos aspirantes que encabezan varias encuestas, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, no participan en estas consultas.

Operativo de seguridad en todo el país

Las elecciones se desarrollan bajo un amplio operativo de seguridad con el despliegue de más de 126,000 efectivos de la fuerza pública en todo el territorio nacional.

Como parte de las medidas preventivas, las autoridades ordenaron el cierre de fronteras durante la jornada electoral y la prohibición temporal de la venta de bebidas alcohólicas.

Las urnas permanecerán abiertas durante el día y el cierre de votaciones está previsto a las 21:00 GMT, momento en que comenzará el conteo oficial de votos.