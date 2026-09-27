Parten pandas gigantes de China rumbo a Estados Unidos

Los ejemplares Ping Ping y Fu Shuang iniciarán una estancia de diez años en el zoológico de Atlanta bajo la diplomacia del panda.

La pareja de pandas gigantes Ping Ping y Fu Shuang partió este domingo desde la Base de Investigación de Cría de Panda Gigante de Chengdu, en la provincia de Sichuan, con destino al Zoológico de Atlanta. La travesía inicia una estancia de una década acordada entre la Asociación China para la Conservación de la Vida Silvestre y la institución estadounidense, reactivando la emblemática "diplomacia del panda" entre Pekín y Washington.

El envío de los ejemplares fue anunciado por el presidente chino Xi Jinping durante una ceremonia de bienvenida ofrecida en la Casa Blanca por su homólogo estadounidense, Donald Trump. Durante el encuentro, el mandatario asiático definió la llegada de los animales como una excelente noticia y se refirió a ellos como “enviados de amistad entre chinos y estadounidenses”.

Logística y periodo de adaptación

Nacidos en 2020, el macho Ping Ping y la hembra Fu Shuang despegaron a las 02:55 hora local a bordo de un vuelo chárter. El viaje cuenta con la supervisión a bordo de un veterinario y un cuidador estadounidenses, además de un suministro de agua, medicamentos y alimentos que incluyen brotes de bambú, zanahorias y panecillos de maíz al vapor.

Para garantizar su óptimo traslado, ambas naciones coordinaron revisiones médicas previas que confirmaron el buen estado de salud de los animales. A su llegada a territorio estadounidense, la pareja cumplirá un periodo obligatorio de cuarentena en instalaciones mejoradas especialmente para su estancia. Durante este proceso, especialistas chinos permanecerán en Atlanta para orientar sobre los estándares sanitarios, la alimentación y el cuidado técnico de los pandas.

Reanudación del programa bilateral

El Zoológico de Atlanta había concluido en 2024 un ciclo de 25 años de colaboración tras devolver cuatro ejemplares a China. Sin embargo, la llegada de Ping Ping y Fu Shuang extiende la reactivación de estos acuerdos bilaterales, sumándose al préstamo de diez años concretado en San Diego.

Bajo este esquema de cooperación científica internacional implementado desde la década de 1980, China conserva la propiedad de los ejemplares. El acuerdo estipula que los pandas adultos regresen a su país de origen al alcanzar la vejez, mientras que las crías que nazcan en el extranjero deberán ser trasladadas a China una vez que lleguen a la madurez sexual.