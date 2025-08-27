Parque de la Amistad MX-EUA sigue cerrado pese a concluir obras

El Parque de la Amistad en la frontera Tijuana-San Diego seguirá cerrado, pese a la reapertura vehicular, denunciaron activistas proinmigrantes

El Parque de la Amistad, que solía ser el punto de encuentro entre migrantes en Estados Unidos con parientes o amigos a través de una reja en la frontera de San Diego (California) y la mexicana Tijuana, permanecerá cerrado, a pesar de que el acceso vehicular fue reabierto, lamentaron este martes activistas proinmigrantes.

Desde 2020, durante la pandemia de la covid-19, el parque ha estado cerrado del lado de Estados Unidos, cuyo Gobierno reemplazó la reja antigua con tres muros consecutivos más altos, de nueve metros.

La reapertura del camino vehicular había dado la esperanza de que el parque, fundado en agosto de 1971 por la ex primera dama Pat Nixon para mantener un espíritu de unión y apertura, se reabriera para los visitantes, pero la patrulla fronteriza mantiene cerrado el acceso a la zona de encuentros familiares y culturales que dio fama a este lugar.

El área reabierta y el punto de encuentros están separados por tres muros fronterizos paralelos de 30 pies de alto cada uno, y el área donde las familias se presentaban a los nuevos bebés o los nuevos matrimonios está desde abril cubierta con alambre de púas que instalaron ingenieros militares.

La situación ha obligado a una organización binacional a evaluar otras posibilidades que mantengan el objetivo del lugar de encuentro, que recientemente cumplió 54 años de haber sido inaugurado.

John Fanestil, un dirigente de los Amigos del Parque de la Amistad, dijo que su organización evalúa abrir otro punto de encuentro que también se llamaría Parque de la Amistad.

“La patrulla (fronteriza) no va a abrir el parque. Hemos pedido que lo abran con horario limitado, pero la patrulla le da largas”, dijo Fanestil.

A esto se suma que el espacio que eventualmente las autoridades permitirían para reanudar los encuentros quedó reducido a un lugar donde cabrían unas cuantas personas rodeadas con el alambrado todo alrededor del que fue el lugar de encuentros, incluso donde se puede ver a través de los pilares de los muros.

“Lo convirtieron en una cárcel”, dijo Fanestil, quien durante más de una década ofició misas de la Iglesia Fronteriza en el Parque de la Amistad.

En enero pasado, poco antes de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo, la patrulla reanudó la construcción de secciones que todavía faltaban al sistema de triple bardeado fronterizo, y envió una carta a los Amigos del Parque de la Amistad en la que avisaba que reabriría el punto de encuentro al terminar el muro.

Sin embargo, tras concluir las obras, el parque sigue cerrado. En abril la patrulla envió al grupo otra carta en la que explicaba que, al concluir la instalación de alambre de púas, evaluaría la reapertura del parque, pero tampoco se reabrió.

"Le están dando largas, se la van a pasar postergando la decisión indefinidamente y, mientras tanto, el sitio se ve ahora de una manera que inspira temor, no encuentros familiares", dijo el activista.

La zona que las autoridades reabrieron después de más de dos años de cierre incluye el camino que conduce al Parque de la Amistad, que hace parte del Parque Estatal Border Field, y el área techada con estacionamiento, asadores y servicios higiénicos para visitantes.

Sin embargo, la patrulla prohíbe a los visitantes continuar a la zona donde había encuentros familiares y culturales entre Tijuana, México, e Imperial Beach, California.