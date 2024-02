Parlamento de Hungría aprueba ingreso de Suecia a la OTAN

El Parlamento de Hungría aprobó este lunes la candidatura de Suecia a la OTAN, allanando el camino para su ingreso en la alianza militar tras largas negociaciones. Este movimiento geopolítico representa un desafío para el presidente ruso, Vladimir Putin.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, aseguró la cooperación en defensa y seguridad con su homólogo húngaro, Viktor Orban, durante su visita a Budapest.

Suecia presentará formalmente su instrumento de adhesión a la OTAN ante el gobierno de Estados Unidos, marcando así su ingreso oficial a la alianza.

Today is a historic day. The parliaments of all NATO member states have now voted in favour of Swedish accession to NATO. Sweden stands ready to shoulder its responsibility for Euro-Atlantic security.