París registra cuarta protesta consecutiva por el costo de vida

Miles de personas marcharon en París contra el encarecimiento de la vida y en defensa de los servicios públicos, bajo un amplio despliegue policial

Miles de personas salieron nuevamente a las calles de París este sábado 7 de noviembre para protestar contra el incremento del coste de la vida y exigir la protección de los servicios públicos. Se trata del cuarto fin de semana consecutivo de movilizaciones en Francia, una jornada que transcurrió bajo una fuerte presencia de las fuerzas de seguridad y con una participación aparentemente menor respecto a las convocatorias anteriores.

El Gobierno francés calcula que entre 130 mil y 170 mil personas participarán en las manifestaciones organizadas en distintas regiones del país. De ese total, alrededor de 60 mil se concentrarían en la capital.

La movilización también estuvo marcada por la prohibición de una marcha en el centro de Lyon y por una disminución en el número de convocatorias respecto a otros sábados.

Manifestantes recorren las calles de París

La protesta autorizada en la capital fue organizada por sindicatos y agrupaciones estudiantiles. La concentración comenzó en la plaza de la República, donde los asistentes marcharon acompañados por los acordes de la Orquesta del Nuevo Mundo y entonaron consignas como “El pueblo unido jamás será vencido”.

El recorrido contempla llegar hasta la plaza de Nación, aproximadamente dos horas después del inicio de la movilización.

Por separado, la coordinación de los llamados chalecos amarillos mantuvo su propia convocatoria en la plaza de la Concordia, ubicada cerca del palacio del Elíseo y de la Asamblea Nacional. El lugar permaneció bajo vigilancia policial desde las primeras horas del día.

Durante las primeras conexiones televisivas, la plaza mostraba poca actividad y los agentes realizaban revisiones a algunos asistentes, entre ellos dos jóvenes que portaban una pancarta y un megáfono.

Francia despliega 70 mil elementos de seguridad

Ante el riesgo de nuevos episodios de violencia, saqueos y daños materiales como los registrados el pasado 17 de octubre, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, mantuvo el despliegue de 70 mil policías y gendarmes en todo el territorio francés.

El funcionario advirtió que las fuerzas de seguridad actuarán con firmeza ante posibles actos vandálicos y señaló que el nivel de riesgo se mantiene en parámetros similares a los de las jornadas de protesta anteriores.

Por su parte, la Prefectura de París informó que hasta las 11:00 horas había realizado 847 controles en estaciones ferroviarias de la capital y su zona metropolitana.

Gobierno francés prepara diálogo con sindicatos

Las manifestaciones ocurren dos días después de otra jornada nacional de movilizaciones convocada por organizaciones sindicales y previo al encuentro que el primer ministro, Sébastien Lecornu, sostendrá el lunes con representantes de trabajadores y empresarios.

En una carta enviada el viernes a los interlocutores sociales, el jefe de Gobierno aseguró que está atento a las exigencias relacionadas con los salarios y el poder adquisitivo, así como a las preocupaciones del sector empresarial. También expresó su intención de trabajar en soluciones concretas.

Además, Lecornu recibirá el lunes por la tarde a representantes de estudiantes de secundaria y universitarios para escuchar sus demandas, luego de seis semanas de movilizaciones estudiantiles.

Sindicatos convocan a nueva huelga educativa

La tensión social también se mantiene en el sector educativo. Los sindicatos de la enseñanza anunciaron una nueva jornada de huelga para el martes 10 de noviembre.

Las organizaciones denunciaron presuntos actos de represión policial contra estudiantes durante las protestas recientes y llamaron a intensificar las movilizaciones para conseguir avances en sus demandas.