Pareja se casa ante 60 desconocidos invitados por una app

Una pareja originaria de China, cuyos nombres son Zheng Yasui y Liu Shuo, decidieron casarse en un parque de atracciones en Barcelona, España, donde tuvieron una ceremonia para 60 personas, sin embargo, la sorpresa fue que todos eran desconocidos.

Con una historia que parece sacada de un cuento moderno, Zheng Yasui compartió sus razón para elegir Barcelona como el escenario de su boda.

"Somos de China y esta es nuestra primera vez en Barcelona", reveló al periódico español Catalan News, un día antes de su boda.

Zheng explicó que, aunque ya tenían su certificado de matrimonio de China, querían celebrar su unión de una manera más especial y significativa, lejos de su tierra natal, así que eligieron el parque de atracciones del Tibidabo.

El lugar elegido para este acontecimiento extraordinario fue el mirador panorámico del Tibidabo, ofreciendo a los invitados una vista impresionante de la ciudad.

Pero lo que hizo que este evento fuera aún más excepcional fue el método que utilizaron para reunir a sus invitados: una aplicación de redes sociales llamada Meetup.

A través de esta plataforma, invitaron a personas que compartían intereses similares y estaban dispuestas a ser parte de esta experiencia única.

"Celebrar con gente que nunca hemos conocido antes puede ser algo genial", comentó Zheng, destacando la emoción de compartir este día con personas que compartían sus buenos deseos y amabilidad.

Inicialmente, más de 220 personas confirmaron su asistencia a través de la aplicación, pero al final, alrededor de 60 personas se unieron a la celebración.

A pesar de este cambio en la lista de invitados, Zheng y Liu estaban emocionados de compartir su día especial con aquellos que estaban presentes.

"Esperamos que todos los que compartan esta ocasión especial con nosotros se diviertan mucho y se lleven un recuerdo de esta celebración", expresó Yasui con entusiasmo antes del gran evento.

