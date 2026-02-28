Pareja denuncia presunto envenenamiento con insecticida

Antes del hallazgo, ambos habían acudido en repetidas ocasiones a servicios de urgencias por dolor en el pecho y molestias estomacales.

Durante meses, Billy Sonhopper y su esposo David convivieron con malestares constantes sin encontrar una explicación clara. Vivían en una casa compartida en Santa Clarita, en el condado de Los Ángeles, donde las rutinas diarias transcurrían entre el trabajo, visitas médicas y una creciente preocupación por su salud.

El punto de quiebre llegó cuando decidieron revisar las cámaras de vigilancia instaladas en la propiedad de Cedar Ridge Court. Lo que observaron en las grabaciones cambió por completo la percepción que tenían de su entorno: su compañero de casa presuntamente rociaba una sustancia química sobre los alimentos que compartían en la cocina.

La denuncia fue presentada luego de que la pareja identificara en video al hombre utilizando una máscara antigás mientras aplicaba lo que parecía ser repelente de insectos en frutas, verduras y productos almacenados en la despensa.

Problemas de salud encendieron las alertas

Antes del hallazgo, ambos habían acudido en repetidas ocasiones a servicios de urgencias por dolor en el pecho y molestias estomacales. En una consulta reciente, David fue informado sobre un posible daño hepático detectado en estudios de laboratorio.

Según relataron, personal médico les señaló que los resultados podían estar relacionados con exposición a sustancias tóxicas. Esa advertencia los llevó a revisar el material captado por las cámaras.

Las imágenes muestran al sospechoso, identificado como Timothy Bradbury, de 42 años, rociando lo que parece ser una lata azul de insecticida sobre alimentos, la cafetera de uso diario y diversos productos enlatados y especias dentro de la cocina compartida.

Antecedentes de conflictos dentro del domicilio

La pareja aseguró que los problemas con su compañero no comenzaron con este incidente. Indicaron que durante el último año se registraron otros episodios, como la desaparición de comida, daños a ropa y afectaciones a bienes personales.

Intervención policial y detención

Cuando los agentes acudieron al domicilio, intentaron contactar a Bradbury, quien permaneció en el interior y se negó inicialmente a salir. Autoridades informaron que el hombre padece una discapacidad mental, por lo que fue activado el Equipo de Evaluación Mental del departamento.

Tras aproximadamente dos horas de negociación, salió voluntariamente y fue detenido. Posteriormente fue arrestado bajo el cargo de envenenamiento intencional de alimentos, bebidas, medicamentos o agua con la intención de causar lesiones.

Investigación continúa en Santa Clarita

Tras el arresto, los afectados manifestaron preocupación por su seguridad y señalaron que esperan que el acusado reciba atención en materia de salud mental.

El Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles confirmó que la investigación continúa para determinar el alcance de los hechos y posibles responsabilidades adicionales relacionadas con el presunto envenenamiento.