Paraliza caída de 60 centímetros de nieve a la ciudad de Toronto

La ciudad canadiense de Toronto amaneció este lunes totalmente paralizada tras la caída el domingo de hasta 60 centímetros de nieve y con temperaturas de -15 grados.

La Policía de Toronto aconsejó a los alrededor de seis millones de personas que viven en la zona metropolitana evitar salir de sus casas si es posible ante los graves problemas de tráfico que se registran en la ciudad.

A últimas horas del domingo, las autoridades municipales declararon una emergencia climática que activó medidas excepcionales, como la prohibición de estacionar vehículos en algunas de las principales calles.

La empresa municipal de transportes señaló que aunque algunos autobuses están inmovilizados, el servicio de metro y los tranvías están funcionando con cierta normalidad, aunque con la posibilidad de producirse interrupciones localizadas.

El aeropuerto internacional Toronto Pearson registró 46 centímetros de nieve, el récord histórico de precipitación en un solo día. El anterior récord se remontaba a 1966 con 36.8 centímetros de nieve.

La situación ha obligado a cancelar cientos de vuelos y el resto sufre importantes retrasos.

Los colegios de la ciudad así como los centros universitarios no están operando este lunes.

La Policía de Toronto dijo que en las pasadas 24 horas se han producido 438 percances viales en la ciudad mientras que la Policía Provincial de Ontario cifró en alrededor de 200 los accidentes en las carreteras provinciales y en al menos 150 los casos de vehículos atascados por la nieve acumulada.

Los trabajadores municipales están dando prioridad a despejar la nieve de las calles, un proceso que podría durar varios días, y posteriormente procederán a la retirada de las toneladas de nieve acumuladas en las pasadas 24 horas.

La tormenta que provocó esta precipitación histórica se está desplazando ahora hacia el este del país.