Paraguay apoyará retorno de migrantes enviados por EUA

Paraguay contará con un plazo de 72 horas para analizar cada expediente y determinar si las personas cumplen con los criterios establecidos

Paraguay comenzará a recibir migrantes no admitidos por Estados Unidos como parte de un acuerdo bilateral que busca facilitar su retorno a sus países de origen, bajo un esquema de evaluación individual y asistencia humanitaria.

El Gobierno de Paraguay anunció que este jueves arribará un primer grupo de 25 migrantes provenientes de Estados Unidos, quienes no fueron admitidos en ese país y serán trasladados como parte de un memorando de entendimiento en materia migratoria firmado entre ambas naciones en febrero pasado.

De acuerdo con autoridades paraguayas, el esquema contempla la recepción inicial de 25 personas por mes, aunque cada caso será evaluado de manera individual antes de autorizar su ingreso al país.

Evaluación caso por caso y revisión previa

El titular de la Comisión Nacional para Apátridas y Refugiados (Conare), Carlos Vera, explicó que el proceso incluye un mecanismo de revisión en el que las autoridades estadounidenses deberán enviar previamente un listado con los datos de los migrantes propuestos.

Paraguay contará con un plazo de 72 horas para analizar cada expediente y determinar si las personas cumplen con los criterios establecidos para su admisión en territorio nacional.

El funcionario subrayó que este procedimiento busca garantizar que únicamente ingresen quienes se ajusten a los lineamientos del acuerdo, evitando irregularidades en el proceso.

Asistencia humanitaria y acompañamiento internacional

Una vez en Paraguay, los migrantes recibirán asistencia humanitaria inmediata, que incluirá alojamiento, alimentación y atención médica de emergencia, con el acompañamiento de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organismo que también cubrirá los costos de este apoyo.

Las autoridades indicaron que los migrantes provienen de países de la región y son de habla hispana, aunque no se revelaron sus nacionalidades específicas.

El acuerdo contempla que, una vez en territorio paraguayo, los migrantes podrán decidir si desean regresar a sus países de origen o permanecer en Paraguay.

En caso de optar por quedarse, deberán someterse a los procedimientos establecidos por la legislación local en materia de refugio, a fin de determinar si califican bajo criterios como persecución por raza, religión o género.

Por su parte, representantes de Estados Unidos aclararon que las personas trasladadas no tienen solicitudes de asilo pendientes en ese país y que su envío no implica que busquen protección internacional en Paraguay.

Acuerdo migratorio y cooperación regional

Este mecanismo forma parte de un acuerdo de cooperación migratoria que complementa el denominado Acuerdo de Tercer País Seguro, firmado previamente entre ambos países.

Dicho marco busca fortalecer la colaboración en el manejo de solicitudes de protección y facilitar procesos como la repatriación o el traslado hacia terceros países dentro de la región.

Las autoridades destacaron que este tipo de convenios responde a la necesidad de atender de manera coordinada los flujos migratorios en América Latina, en un contexto de creciente movilidad y presión sobre los sistemas de asilo.