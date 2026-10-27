Paraguay anuncia que exportará su carne bovina a México

Paraguay recibió autorización sanitaria para exportar carne bovina a México, lo que amplía sus mercados y oportunidades comerciales para el sector ganadero.

Paraguay exportará su carne bovina al mercado de México tras recibir el aval del regulador zoosanitario de ese país, informó este lunes el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) de la nación suramericana.

A través de un comunicado, la Senacsa apuntó que la decisión representa un "éxito" para el sector pecuario paraguayo, que "consolida el reconocimiento internacional a la calidad sanitaria, la trazabilidad y la confiabilidad de la producción" de este país.

El órgano señaló que la autorización "amplía las oportunidades para la carne paraguaya y fortalece la estrategia nacional de diversificación de destinos de exportación".

Los técnicos de la Senacsa y del regulador mexicano, la Senasica, mantuvieron varias reuniones antes de que el Estado norteamericano aprobara la apertura de su mercado.

La carne bovina es el segundo mayor producto de exportación del país, después de la soja, con despachos por 1,120.5 millones de dólares entre enero y julio pasado, según el Banco Central de Paraguay (BCP).