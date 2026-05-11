Papa urge frenar violencia en Sahel tras ataques en Chad y Mali

El pontífice expresó su preocupación por el recrudecimiento de la inseguridad en la región africana, pidió el fin de toda forma de violencia

El papa León XIV pidió este domingo el cese inmediato de la violencia en la región del Sahel, luego de los recientes ataques terroristas registrados en Chad y Mali, dos países golpeados por una creciente ola de inseguridad.

Desde la ventana del Palacio Apostólico, durante el rezo dominical, el pontífice manifestó su inquietud por el deterioro de la situación en esta franja africana.

“He recibido con preocupación las noticias sobre el aumento de la violencia en la región del Sahel, en particular en Chad y en Mali, afectados por recientes ataques terroristas”, declaró ante los fieles congregados en la Plaza de San Pedro.

Oración por las víctimas y llamado a la paz

León XIV aseguró que acompaña espiritualmente a las víctimas de estos episodios violentos, así como a sus familias y a todas las personas afectadas por el conflicto.

“Deseo que cese toda forma de violencia y aliento todo esfuerzo por la paz y el desarrollo en esa amada tierra”, expresó.

El mensaje papal se produce en medio de una nueva escalada de violencia en Mali, nación sumida en una profunda inestabilidad desde 2012, cuando insurgencias armadas y grupos extremistas comenzaron a expandirse en varias regiones del país.

La situación maliense se ha agravado tras una ofensiva lanzada a finales de abril por fuerzas separatistas del norte, cuyos ataques han dejado cientos de víctimas y representan una amenaza creciente para Bamako, la capital.

La crisis de seguridad en Mali continúa siendo uno de los principales focos de tensión en el Sahel, una región marcada por golpes de Estado, insurgencias yihadistas y conflictos territoriales.

Chad sufre nuevos ataques de Boko Haram

En Chad, al menos 27 personas murieron el pasado jueves durante enfrentamientos entre el grupo yihadista nigeriano Boko Haram y el Ejército chadiano en la región del Lago Chad, zona estratégica fronteriza con Nigeria.

Según reportes oficiales, entre los fallecidos se encuentran 11 soldados chadianos y 16 presuntos terroristas, en un nuevo episodio de violencia que evidencia la persistente amenaza extremista en la zona.