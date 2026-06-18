Papa recibe un balón de los embajadores de México, EUA y Canadá

Un regalo que recibió con agrado y como símbolo de cómo los países pueden mantener la unión en torno a un acontecimiento relevante.

El papa León XIV recibió este miércoles un balón del Mundial firmado por los embajadores de México, Estados Unidos y Canadá ante la Santa Sede, como anfitriones del torneo, un regalo que recibió con agrado y como símbolo de cómo los países pueden mantener la unión en torno a un acontecimiento relevante.

La entrega tuvo lugar al finalizar la audiencia general del pontífice en la plaza de San Pedro, donde el embajador de México ante la Santa Sede, Alberto Barranco Chavarría, y sus homólogos estadounidense, Brian Burch, y canadiense, Joyce Napier, le entregaron personalmente el esférico.

"Al Santo Padre le dio mucho gusto el gesto, dijo que esto es una muestra de que los países pueden tener objetivos comunes, pueden de alguna forma mantener una integración frente a un acontecimiento importante como es el deporte", afirmó el diplomático mexicano.

El pontífice expresó además su deseo de que ese espíritu de cooperación trascienda el ámbito deportivo: "Dijo también que esto es un aliciente para esperar que los países también puedan integrarse para la paz", añadió el embajador mexicano.

Según aseveró Barranco, la intención era transmitir al papa León la idea de que "se puede tener una anfitrionía común" entre los países de América del Norte en torno a un acontecimiento internacional de gran relevancia.

"Se decidió que la forma más idónea sería llevar el balón. El problema es que como él estaba en gira apostólica, no pudimos hacerlo justamente en coincidencia con el inicio del campeonato. Todo lo hicimos una semana después, pero bueno, fue un gesto que le gustó mucho. Sentí que le dio mucha alegría haber recibido este obsequio", subrayó.

Los representantes de los distintos países decidieron firmarlo en los espacios asociados a los emblemas nacionales de cada país anfitrión.