Papa pide un mundo libre de antisemitismo y persecución

El papa hizo un llamado a la comunidad internacional para mantenerse “siempre alerta” y evitar que el horror del genocidio vuelva a repetirse

El papa León XIV hizo este miércoles un llamado a la comunidad internacional para mantenerse “siempre alerta” y evitar que el horror del genocidio vuelva a repetirse contra cualquier pueblo, al tiempo que reclamó la construcción de un mundo libre de antisemitismo, persecución y prejuicios.

Llamado a la conciencia internacional

Durante el saludo a los peregrinos de lengua italiana en la tradicional Audiencia General de los miércoles, el pontífice subrayó la responsabilidad de las naciones de trabajar de manera permanente por la paz y la dignidad humana.

“Renuevo mi llamamiento a la comunidad de naciones para que esté siempre alerta, de modo que el horror del genocidio no vuelva a caer sobre ningún pueblo y se construya una sociedad basada en el respeto mutuo y el bien común”, expresó.

Memoria del Holocausto

En su mensaje, León XIV recordó la reciente conmemoración del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, una tragedia histórica que, enfatizó, causó la muerte de millones de judíos y de muchas otras personas.

El papa señaló que mantener viva la memoria es fundamental para evitar que hechos similares se repitan y para fortalecer una cultura de respeto y tolerancia entre los pueblos.

Finalmente, el pontífice elevó una oración para que la humanidad avance hacia una convivencia libre de discriminación y violencia.

“Pido al Todopoderoso el don de un mundo sin antisemitismo, sin prejuicios, sin opresión y sin persecución para ningún ser humano”, afirmó.